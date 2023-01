Se anuncia la llegada del Beach Soccer

Riad.— Este jueves 19 de enero, el poderoso equipo francés del París Saint-Germain de Lionel Messi, se medirá con el combinado de jugadores del Al Nassr y Al Hilal, que conducirá técnicamente Marcelo Gallardo, en el King Fadh International Stadium de Riad, Arabia Saudita.

Jueves 19 de enero

Riyadh Season Cup: PSG vs. Al Nassr / Al Hilal All Stars

En la Riyadh Season Cup, un combinado de jugadores del Al Nassr y el Al Hilal se medirá en la capital saudita frente al poderoso PSG liderado por Lionel Messi, Neymar Jr. y Kilyan Mbappe.

La particularidad de este partido no será solamente la posibilidad de que Cristiano debute en su nuevo equipo, tras su paso por el Manchester United, sino que será una nueva oportunidad de que se enfrenten dos de los mejores jugadores que marcaron una época los últimos 15 años del fútbol internacional.

Messi vs. Ronaldo

Balones de Oro: El rosarino posee 7 premios a mejor jugador del mundo, mientras que el astro portugués tiene 6.

En Europa, Cristiano ganó 5 veces la Champions League con el Real Madrid y Messi la conquistó 4 veces con el Barcelona.

En cuanto a goles, Ronaldo marcó 819 en 1145 partidos, a la vez que Messi lleva convertidos 794 en 1005 encuentros.

Entre clubes y sus respectivas selecciones, ambos se enfrentaron 36 veces. El argentino obtuvo 16 triunfos con 22 goles y el portugués logró 11 victorias con 21 tantos.

La primera vez que se enfrentaron fue en la temporada 2007/2008 por las semifinales de la UEFA Champions League, en un 0-0 entre Barcelona y Manchester United. La última vez que el fútbol los reunió en un mismo campo fue por la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2020/2021, con éxito como visitante por 3-0 de Juventus sobre Barcelona.

Pero el enfrentamiento entre Messi y Ronaldo no será el único dato a tener en cuenta. Tras 8 años en River Plate, Marcelo Gallardo vuelve a dirigir, esta vez al combinado saudita, que, entre otros, tendrá en sus filas al argentino Gonzalo ‘Pity’ Martínez.

