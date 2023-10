Tío Richie regalará boletos a los niños para el Mazatlán vs América

Mazatlán.— El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció en sus redes sociales que regalará boletos a los niños mazatlecos para el partido de este viernes entre Mazatlán y América, con el cual se abre la jornada 12.

Te puede interesar Develan ‘Cachito’ de Lotería alusivo al Campeonato Mundial de Voleibol de playa

Guardé 50 boletos dobles (100 boletos) para repartírselos a los niños Mazatlecos que juegan fútbol y que no tienen la posibilidad de ir a ver el juego del @MazatlanFC vs el @ClubAmerica de mi amigo @eazcarraga, creo que es un gusto para mí darle a los jóvenes la oportunidad de ir a ver un juego de primera división y ver a su equipo de casa en un estadio de primera, para que aspiren a tener más. Luego les digo que se me ocurre para repartirlos, pero primero los niños y sus boletos