Trilogía ‘Chocolatito’ vs. ‘Gallo’ en diciembre

Ciudad de México.— El excampeón mundial nicaragüense, Román “Chocolatito” González, tendrá una tercera pelea contra Juan Francisco “Gallo” Estrada, esto ocurrirá en diciembre, y será la decisiva de la trilogía.

Carlos Blandón, gerente y abogado de Román Chocolatito González, confirmó la tercera pelea.

En 2008, ‘Chocolatito’ ganó su primera corona mundial. Iniciando un camino de éxito que lo llevó a ser campeón en 4 divisiones diferentes. Derrotó a rivales de calidad como Francisco “Chihuas” Rodríguez, Ronald Barrera, Juan Francisco “Gallo” Estrada, Ramón Garcia Hirales, Edgar Sosa, entre otros.

Uno de los momentos que más marcaron su carrera, fue cuando ganó el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo, noqueando a domicilio al japonés Akira Yaegashi. Después de realizar 4 defensas exitosas, subió a la división supermosca para derrotar al campeón mexicano Carlos Cuadras, en una de las mejores peleas de 2016.

“Me gusta mucho estar en México. Les agradezco la hospitalidad siempre. Mi familia es el WBC y me siento orgulloso. El mundo de boxeo no es fácil, pero hemos podido salir adelante gracias a mi amigo Carlos Blandón, al señor Honda y a todo el gran equipo de Teiken. Agradezco infinitamente a Dios por permitirme estar aquí y al señor Mauricio Sulaimán por este reconocimiento que me otorga hoy”, comentó Román.