Un amigo de cuatro patas se robó el show

Ciudad de México.— Andrea Altamirano Toledo, alumna de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración e integrante de la Asociación de Fisicoconstructivismo de la UNAM, demuestra lo que es powerlifting o levantamiento de potencia.

Te puede interesar Los Pumas entregaron útiles escolares

“Al ser una atleta multidisciplinaria, me gusta verme estética y estar fuerte. Si ya cuento con el equipo en el gimnasio como mancuernas, máquinas y barras, ¿por qué no aprovecharlo y que sea un complemento? No es que deba elegir entre ser powerlifter o fisicoconstructivista”, expresó la deportista.