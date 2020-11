WBC acredita como campeona a la “cobrita” Luna

Ciudad de México,— Termina la polémica y el CMB le da el campeonato y cinturón a Yulihana ‘Cobrita’ Luna. El Consejo Mundial de Boxeo confirma la legalidad de los guantes y desestima las acusaciones de la ‘Barby’ Juárez sobre una posible trampa.



El CMB cerro la investigación, no hubo manipulación de guantes y el titular del organismo, Mauricio Sulaimán, entrego de manera virtual a Yulihana “Cobrita” Luna el cinturón gallo que le arrebató a la “Barby” Juaréz.

La lagunera Yulihana Luna, campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB.



En el marco del martes de Café. Yulihana Luna, además de establecerse como la mejor de su división, una de sus prioridades es mantener el estilo técnico y elegante.

La nueva campeona gallo del CMB, declaró que una de sus metas es pelear contra la histórica peleadora, Jackie “Princesa Azteca” Nava.

“Para mí viene lo más difícil, mantenernos como campeonas, demostrar por qué gané el campeonato. Vienen preparaciones más fuertes. No me gusta elegir rivales, si me dan el nombre y estoy dispuesta a pelear con la que sea y a dar la revancha a Mariana”, agregó la monarca.

La “cobrita” con 20 triunfos, tres empates y una derrota, ya regresó a los entrenamientos este martes y reveló estar recuperada para regresar al cuadrilátero en pocas semanas.



Foto cortesía WBC

