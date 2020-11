Se reactivan las funciones de box en la Ciudad de México

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México, Ciro Nucci, reveló que este fin de semana habrá más funciones para que, poco a poco, los pugilistas logren recuperarse tras el golpe que recibieron por el Covid-19.

Nucci recordó que solo TV Azteca había organizado eventos en las últimas semanas, mismos que fueron a puerta cerrada.

Ahora, se unirá Televisa que también tendrá evento, además de otra empresa. Aclaró que todos los eventos serán sin público y solo podrán estar las personas involucradas en el evento.

Se tiene previsto que se incrementen las funciones, aunque todo depende de la cantidad de contagios que existan en la capital de Covid-19.

“Se les dio permiso pero siempre y cuando se cumplan todas las medidas sanitarias para reducir la posibilidad de contagios”, dijo.

“Instrumentamos un protocolo desde el mes de mayo. Lo presentamos a la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) y a la Secretaría de Salud y recibimos la autorización”.

“No puede haber más de 50 personas en el lugar, incluido el boxeador y el manager. Seremos estrictos porque tenemos responsabilidad en esto”.

Agregó que, además de esas medidas, los boxeadores se tienen que hacer pruebas para detectar Covid, por lo menos ocho días antes del evento.

Te puede interesar: “Canelo” es boxeador libre; rompe con Golden Boy Promotions

“Lo tienen que presentar el día del pesaje y tiene que ser en un laboratorio certificado por la Cofepris, mientras que el resto que estarán en la función, incluidos los aficionados, también se les harán pruebas rápidas”.

“Cualquier peleador que no tenga la prueba, no podrá participar, no puede subir al ring, es por la seguridad de todos”.

Indicó que se tiene previsto que sigan las funciones en lo que resta del año “ahorita son como cuatro funciones, y en diciembre dos o tres”.

Sobre la situación económica de la Comisión de Box, recordó que el organismo no tiene presupuesto por parte del gobierno y, por ello, es necesario reactivar los eventos.

“Lo que nosotros esperamos es que haya actividad para los boxeadores que son los que viven de esto”.

Reveló que el próximo año se reunirá con Claudia Shainbaum y le planteará la posibilidad de que reciban apoyo gubernamental.

“La doctora nos ha prometido que vamos a platicar de esto y veremos si hay la posibilidad de que recibe un apoyo a través del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, porque en una ciudad de muchos millones de mexicanos, debería de ser una de las comisiones más importante del mundo”, sentenció.

Síguenos en redes sociales