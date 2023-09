Xolos llevan valores y deporte al Centro penitenciario femenil

Ciudad de México.— El director técnico de la Selección Nacional de México, Jaime Lozano, visitó este día, junto a Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, las Instalaciones de “La Cantera” del Club Universidad.

Además de observar el entrenamiento del primer equipo y conversar con el director técnico, Antonio Mohamed, aprovechó para compartir su proyecto al frente del Tricolor con Leopoldo Silva, presidente del Club y Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo.

“Primero, hablé mucho con Mohamed, que no lo conocía del todo. Me tocó enfrentarlo de jugador, de entrenador, y hablamos mucho sobre todo de cómo ve el futbol, cómo trabaja, evidentemente los jugadores que él tiene, algunos consejos también. Me gusta escuchar a la gente y más si es alguien tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera. Venir aquí siempre es algo muy especial”.