Adrián Uribe recibe a su segundo hijo, Mateo, “Regalo de Dios”

Ciudad de México.- Ringo Starr And His All Star Band regresan al país, casi una década después de que realizaran tres shows agotados en el Auditorio Nacional en marzo de 2015.

El beatle, junto con Steve Lukather de Toto, Edgar Winter, Colin Hay de Men at Work, Hamish Stuart de Average White Band, Warren Ham y Gregg Bissonette, tocarán el 5 de junio de 2024 en el Auditorio Nacional.

En esta ocasión, los fanáticos podrán escuchar icónicas canciones de Ringo como “Photograph”, “It Don’t Come Easy”, “With A Little Help From My Friends”, “Don’t Pass Me By”, “Yellow Submarine”, “I’m the Greatest” y más.

Los éxitos de All Starr incluyen “Roseanna”, “Africa”, “Hold the Line” de Steve Lukather/Toto, “Frankenstein”, “Free Ride”, “Johnny B Goode” de Edgar Winter, “Who Can It Be Now”, “Overkill”, “Down Under” de Colin Hay/Men at Work, y “Pick up the Pieces” y más de Hamish Stuart/Average White Band.

La preventa de entradas será el 17 de diciembre.

Para saber más de Ringo Starr:

Desde sus inicios con The Beatles en la década de 1960, Ringo ha sido una de las luminarias musicales más brillantes del mundo. A lo largo de su carrera, ha disfrutado de un éxito continuo; entre 1970 y 2023, ha lanzado 20 álbumes de estudio en solitario y cuatro EP consecutivos, incluido el más reciente “Rewind Forward”. Ringo formó su primera All Starr Band en 1989 y ha estado de gira desde entonces.

