Alejandro Sanz se recupera e inicia una nueva etapa con Sony Music

Ciudad de México.- Alejandro Sanz deja atrás un momento oscuro en su vida para iniciar una etapa más prometedora en lo profesional de la mano de Sony Music. El cantante y compositor hizo un alto en el camino de su gira Sanz en Vivo para firmar con su nueva casa discográfica.





Alejandro Sanz compartió su alegría y convivió con sus nuevos aliados:

“Feliz de unirme a la familia de Sony Music, una compañía en la que tengo muchos amigos, con los que comparto el amor por la música. Estoy seguro de que juntos nos vamos a divertir haciendo lo que más nos gusta.”

José María Barbat, Presidente de Sony Music Iberia, ha querido compartir que la incorporación de Alejandro Sanz es un fichaje que le hace una enorme ilusión por múltiples razones:

“Como es lógico, porque se trata de uno de los artistas latinos de origen español con los premios más importantes que uno se pueda imaginar. Pero, además, también desde un punto de vista personal. He podido ser testigo de excepción de su carrera. He visto de cerca su relación con Niña Pastori, con Malú y con Dani Martín, he participado de su colaboración con Alicia Keys, pude comprobar su contribución al fenómeno Rosalía, cuando fue nombrado Persona del Año en los Grammy… y eso lo hace todavía más grande a mis ojos, porque me permite saber que además de un talento descomunal, Alejandro es una persona maravillosa. Para mí, y para todos los que vamos a trabajar con él, es un gran honor dar la bienvenida a la Casa del Artista, a su casa, a Alejandro Sanz”.

Alejandro Sanz se encuentra girando con Sanz en Vivo, el Tour mundial que está llevando a cabo el artista este 2023, con más de 60 fechas ya confirmadas. Y, que, tras agotar todas las localidades de los 15 conciertos en México, ha continuado su viaje en los meses de abril y mayo por Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina para regresar a España durante los meses de junio, julio y agosto, y Estados Unidos y México en septiembre y octubre.

Recientemente el cantautor español llamó la atención mundial con un mensaje de desaliento en sus redes sociales, pues al parecer no estaba pasando por un buen momento anímico. Pero gracias al apoyo de sus fans y amigos está saliendo adelante.

