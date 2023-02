Alfredo Adame protagoniza pelea callejera, otra vez

Ciudad de México.- Una vez más Alfredo Adame es protagonista de una pelea callejera, y una vez más lo tunden hasta tirarlo al suelo. Circula en redes sociales un video de un pleito callejero entre el conductor y otros hombres.

En diversos videos, grabados desde distintos ángulos, se puede ver que arrojan al piso a Alfredo Adame y luego lo golpean con un palo, cuando puede se levanta y sale corriendo a resguardarse en su auto.

Se putearon a Alfredo Adame. No importa cuándo leas esto. pic.twitter.com/Oohcgn74wU — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 2, 2023

También hay imágenes del momento en que servicios de emergencia lo auxilian.

Alfredo Adame nuevamente se deja M∆DR€∆R para tener sus 5 minutos de fama. pic.twitter.com/58ABovKPjb — Bartolomé Manzano Hernández. (@hdez_manzano) February 2, 2023

No sabemos la fecha del video, pero usuarios aseguran que es reciente pues otras personas reportan haber visto al ex conductor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una herida en la cabeza.

Por supuesto los memes no se hicieron esperar y Alfredo Adame es tendencia nuevamente por una penosa pelea callejera.

Alfredo Adame asegura que él fue el que le dio “cuatro tubazos” al otro

Horas más tarde contó su propia versión del pleito, que inició por una incidente de tráfico:

“Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé qué y le dije: ‘mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme’, y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter”.

