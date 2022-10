Molotov y Los Miserables arman trifulca sobre el escenario

Ciudad de México.- Durante mucho tiempo la actriz de Hollywood Hilary Swank no deseó otra cosa que ser madre y por fin podrá cumplir su sueño. “Es un milagro”, dijo la estrella.

Entrevistada en el programa Good Morning America, la actriz de 48 años relató emocionada que está embarazada por primera vez y espera gemelos.

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que es que voy a ser madre, Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”.