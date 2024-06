Reaparece Cazzu en una tierna foto con su hija

Ciudad de México.- Chiquis Rivera compartió una dolorosa noticia con sus fans. La cantante, conocida por su sinceridad, reveló a través de sus redes sociales que sufrió la pérdida del bebé que esperaba.

Con lágrimas en los ojos, Chiquis relató que la tragedia ocurrió minutos antes de subir al escenario en Albuquerque, Nuevo México, el pasado fin de semana.

Lo más impactante para sus seguidores fue que ella no había hecho público su embarazo. La noticia tomó por sorpresa a todos, incluyendo a sus amigos y su prometido, Emilio Sánchez.

Chiquis reveló que hace unas semanas descubrió que estaba embarazada. Tanto ella como Emilio estaban sumamente ilusionados con la noticia.

“Yo apenas me di cuenta hace como dos semanas. Estábamos emocionados. Pasó naturalmente. Empecé la gira y todo. Yo me sentía muy bien”.

Pero, mientras se preparaba para el concierto, comenzó a sentir dolor intenso. Intentó mantenerse tranquila para consentir a sus fans, pero su estado empeoró rápidamente.

“Tenía mucho dolor y no quería cancelar. No aguantaba el dolor, no podía ni caminar. Me llevaron a la sala de emergencias y ahí me di cuenta de que tuve un aborto espontáneo”.

Chiquis expresó su tristeza por el aborto, pues deseaba ser madre, durante una entrevista reciente habló de su deseo detener hijos. Aseguró que estaba en un momento muy especial de su vida y se sentía lista para la maternidad.

“Me siento más lista que nunca para decir ok, sí, gracias a Dios, y yo creo que eso es lo que hace falta en mi vida”.

Chiquis encuentra consuelo en su fe

A pesar del dolor físico y emocional, Chiquis se refugia en su fe. Ella confía en que los planes de Dios son perfectos y que “Él sabe por qué pasan estas cosas”.

La cantante podrá continuar con su gira para las próximas fechas en Texas, programadas para el 7, 8 y 9 de junio. Agradeció el respeto y apoyo en estos momentos difíciles.

npq

SUS