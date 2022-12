Alondra de la Parra ofrece 2×1 en su gira Olé México

Ciudad de México.- El proyecto Olé México, de Alondra y Mane de la Parra, ahora en concierto, en su primera gira, llega a México con las voces de Eugenia León, Concha Buika y Pitingo, a partir del 11 de diciembre, en el Auditorio Nacional.

Después de publicar el álbum Olé México, que fue ganador de un Grammy, los hermanos de la Parra giran en vivo para llevarlo a Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida, Acapulco, y la Ciudad de México.

Olé es un concierto de música mexicana con piezas orquestales de España, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería, para celebrar esta hermosa relación entre dos culturas a través de la canción, describió Alondra de la Parra en un conferencia de medios.

Fue una idea de Mane que me pareció fascinante y su persistencia es la que lo hizo una realidad”.

“Es un colectivo de amor, es un colectivo que le pertenece al mundo, que no es de nosotros, si no que es de todos y para todos. Es tan tuyo como es de todos los mexicanos y de todos los habitantes del mundo, porque las fronteras no son más que una idea en el tiempo. Somos todos uno, lo único que cuenta es el corazón, lo único que cuenta es ser bueno y ese es el mensaje que queremos mandar en esta gira es que la gente salga a compartir ese amor, que venga a los espectáculos con su familia”.