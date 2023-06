Ángela Aguilar es ‘La gata bajo la lluvia’ en la versión de Steve Aoki

Ciudad de México.- Aun no sabes qué regalarle a papá este Día del Padre, o peor, no tienes dinero; recuerda que no necesita regalos costosos, sino solo una expresión de amor.

Te proponemos una play list para celebrar a papá el próximo domingo y seguro se conmoverá.

Y si a ti o a tu padre les cuesta trabajo expresar sus sentimientos y emociones con palabras, mejor hazlo con una canción.

Este es el Top 5 de canciones dedicadas a los padres:

Quizás, de Enrique Iglesias

Ese que me dio la vida, de Alejandro Sanz

Mi viejo, de Piero

A mi padre, de José Luis Perales

My Father’s Eyes, de Eric Clapton

npq

