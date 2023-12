‘Bridgerton 3’ ya tiene fecha de estreno. Netflix confirma dos partes

Ciudad de México.- Al finalizar un concierto en Chile, Ricardo Arjona sorprendió a sus fans al anunciar que se retira temporalmente por problemas de salud hasta ahora desconocidos.

El cantautor guatemalteco explicó que tendrá que retirarse de los escenarios por padecimientos que le dificultan permanecer de pie, pero que se siente feliz y pleno de haber podido cumplir con 159 citas con su público cuando creía que no podría hacerlo.

El fin de semana anunció que ese concierto de su gira “Blanco y Negro” sería el último, al menos por un tiempo, pero que él mismo no sabe si regresará.

Mientras tanto publicó agradecimientos a todos los que hicienron posible el viaje durante décadas, especialmente a la vida y a su familia, gracias a los que se mantuvo de pie y coherente con sus principios.

Dijo que ya no coincide con la industria y no quiere seguir sonriendo falsamente. Además agradeció a sus incondicionales seguidores.

“Mi familia y mis amigos, son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada más, es más, me sobran cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero”.