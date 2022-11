Brendan Fraser: Mi madre no educó a un hipócrita

Ciudad de México.- Este 2022 marcó el exitoso regreso del actor Brendan Fraser con la película The Whale, de Darren Aronofsky, que lo colocó a la cabeza entre los favoritos para la próxima temporada de premios.

Una de las primeras nominaciones que recibió fue la de los Globos de Oro, otorgada por la nueva directiva de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, pero el actor de La Momia reveló que no tiene ninguna intención de asistir.

Así respondió a un cuestionamiento de la revista GQ.

“No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no educó a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”.