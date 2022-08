El abuelo genio de Olivia Newton-John

"Con frecuencia lo que surge a través del dolor acaba siendo tu mayor lección. He descubierto que las experiencias más difíciles de mi vida han sido las que más belleza me han proporcionado"

Autora: Olivia Newton John (Q.E.P.D.).



Tema musical:

🎶 Hopelessly Devoted To You 🎶 pic.twitter.com/EKy0FAuoxO