Enrique Guzmán llora y niega haber tocado a Frida Sofía

Ciudad de México.- Luego de ser acusado por su nieta Frida Sofía, el cantante Enrique Guzmán acudió al programa de televisión “Ventaneando” para responder y aseguró que nunca la ha tocado indebidamente.

Este miércoles Frida Sofía reveló en una entrevista que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” en su infancia, “desde los cinco años”.

“Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo”.

El rockero, quien se notaba sumamente afligido rompió en llanto frente a la cámara al decir que no sería capaz de un acto de esa naturaleza:

“En mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña… No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida. Juro por mis hijos no he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”.

Enrique Guzmán relató a la periodista Paty Chapoy que “en algún momento quise suplir el boquete que le hizo su mamá con mi presencia, pero no la he tocado en mi vida”.

Dijo que consideraba que el detonante de la acusación fuera de índole económica, porque Alejandra le había retirado la ayuda económica.

“Entonces Frida está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y decir lo que quiera, lo que el periodista quiera, y de ahí sacar un dinero”.

Envuelto en la polémica por las graves acusaciones que su nieta hizo en un medio de comunicación, el cantante mostró dos preocupaciones centrales: que la propia Frida Sofía se crea eso y la estabilidad emocional de Alejandra Guzmán.

Incluso mencionó que le preocupa que la reina de corazones retome el alcohol por la presión que está enfrentando.

“Yo no tengo rayas en el tigre”

Finalmente le mandó un mensaje a su nieta a través de la televisión:

“No sé que te hice, más que quererte, ojalá que lo que encuentres en mí sea alivio y no un daño más”.

Finalmente Enrique Guzmán compartió que no encuentra la salida en este caso pues en todo momento trata de esconderse de las miradas de la gente que lo ve de manera reprobatoria.

Lo que dijo Frida Sofía:

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas…

¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta porque la quiere, a esa edad no tienes ni idea”.

