“Los (hijos) que Dios me mande”, responde Peso Pluma al Escorpión Dorado

Los Ángeles.- La última grabación de los Beatles, los cuatro juntos, John, Paul, Ringo y George, estrenó este viernes; se trata de “Now and Then”.

La canción consta de cuatro minutos y ocho segundos de la primera y única grabación original de los Beatles del siglo XXI. Se escucha una cuenta regresiva, luego el rasgueo de la guitarra acústica y el piano con el inconfundible tono vocal de John Lennon en la introducción de la canción:

“Now and Then”

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

Es todo gracias a ti

Y si lo logro

Es todo gracias a ti

Más de cuatro décadas desde el asesinato de Lennon y dos desde la muerte de George Harrison, la última canción de los Beatles es un sencillo doble junto con “Love Me Do”, el tema debut de la banda de 1962.

“Now and Then” proviene del mismo lote de demos inéditos compuestos por Lennon en la década de 1970, que Yoko Ono les entregó a sus antiguos compañeros de banda. Usaron la cinta para construir las canciones “Free As a Bird” y “Real Love”, lanzadas a mediados de los años 1990. Pero hubo limitaciones técnicas para terminar “Now and Then”.

El miércoles se estrenó un cortometraje titulado “The Beatles – Now And Then – The Last Beatles Song”, que detalla la creación de la canción.

En la cinta original, la voz de Lennon estaba oculta; el piano era “difícil de escuchar”, como lo describe Paul McCartney. “Y en aquellos días, por supuesto, no teníamos la tecnología para realizar la separación”.

Eso cambió en 2022, cuando la banda, ahora dúo, pudo utilizar los mismos métodos técnicos de restauración que separaron las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la realización de la serie documental de 2021 del director Peter Jackson, “The Beatles: Get Back”.

Y así, pudieron aislar la voz de Lennon del casete original y completar “Now and Then” utilizando aprendizaje automatizado, una rama de la inteligencia artificial (IA).

Cuando la canción se anunció por primera vez en junio, McCartney describió la tecnología de IA como “un poco aterradora, pero emocionante”, y agregó: “Tendremos que ver a dónde lleva eso”.

“Seguir trabajando en la música de los Beatles en 2023… ¡woow! En realidad estamos jugando con tecnología de punta, que es algo en lo que los Beatles habrían estado muy interesados.

Esta es la última canción en la que tendrás a los cuatro Beatles: John, Paul, George y Ringo”. PAUL MCCARTNEY

