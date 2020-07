‘Quiero vivir’: Eduardo Verástegui envía video a SCJN

Ciudad de México.- El actor y productor Eduardo Verástegui, defensor del derecho a la vida, envió un mensaje a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acompañado del video “Quiero vivir” sobre el aborto en nuestro país.

Verástegui publicó el video “Quiero vivir” con imágenes reales, no difundidas, sobre la crueldad del aborto, en su cuenta de Twitter, y exhortó a los jueces a verlo.

“La decisión de verlo o no, debe ser tomada libremente por ustedes, pero espero que lo vean, porque la ignorancia nos impide ver la realidad del aborto y avanzar como país”.

Eduardo Verástegui es un activista por el primer derecho del ser humano, el derecho a la vida.

“He luchado por aquellos que no tienen voz y no se pueden defender, me refiero a los bebés que se encuentran dentro del vientre de su mamá y corren el riesgo de ser abortados”.

“Sabían ustedes que desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México, 250 mil bebés han sido descartados, que en los hospitales materno infantil de la Ciudad de México, cuando la mujer solicita un aborto la hacen firmar un documento donde el hospital se deslinda por posible perforación de útero, esterilidad, y la muerte”.

Las crudas y tristes imágenes de bebés de los que sus madres se deshicieron, son acompañadas por la emotiva canción Quiero vivir, compuesta e interpretada por Alexander Acha y Eduardo Verástegui.

A lo largo de este confinamiento Verástegui ha trabajado por ofrecer ayuda a las mujeres embarazadas y vulnerables, en crisis económica o social.

“Los cuidados de la mamá embarazada para protegerse del coronavirus y cuidar a sus bebés también forman parte de las necesidades más urgentes. Ofrecerles un refugio, en particular las embarazadas en situación de calle o a las adolescentes que se van de su hogar o que rompen con sus padres por el embarazo”.

Existen muchas organizaciones que las están apoyando, como La Vida Por Delante, ha referido el productor.

La tarde de este miércoles 29 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que pretendía despenalizar el aborto en Veracruz.

Con los votos en contra de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, los integrantes de la Primera Sala desecharon el proyecto.

