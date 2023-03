Shakira tenía el sueño de una familia para toda la vida

Courteney Cox develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañada de sus amigas de la serie “Friends”, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

“Gracias a Courteney logramos crear uno de los elencos más cercanos, tiernos y más queridos en la historia de la televisión”. Lisa Kudrow

Courteney Cox, quien confesó que odiaba hablar en público, tomó la palabra para dar las gracias a todos sus amigos presentes y a las personas que habían impulsado su carrera.

Reveló que su verdadero inicio en el ámbito de la actuación no fue en el famoso videoclip de Bruce Springsteen “Dancing In the Dark”, de 1984, como todo el mundo pensaba, sino que fue a los 12 años en una obra de teatro de su escuela secundaria.

El primer éxito en la carrera de la actriz llegó con la serie “Family Ties” (1987), y para entonces ya había sido parte de programas de televisión como “Misfits On Science” (1985) y “The Love Boat” (1986).

En 1994 se presentó al casting para el papel de Rachel Green de “Friends”, pero finalmente terminó interpretando a la perfeccionista chef Monica Geller, personaje que le daría el éxito más grande de su carrera.

