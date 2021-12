YosStop quiere cobrar 50 mil dólares por una entrevista

Estados Unidos.- Durante la Expo Compositores en Estados Unidos, el pasado viernes, terminó en un encontronazo entre el ex Garibaldi Sergio Mayer y el conductor y periodista Javier Ceriani.

Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer del encuentro que tuvieron estos dos personajes, en que se puede ver como el periodista argentino busca al también ex diputado para hacer una serie de preguntas sobre su aparición en el tan controversial libro “Emma y las señoras del narco”.

Sin embargo, Mayer ignoró a Ceriani durante las interrogantes con los medios de comunicación presentes, ante esto, el mismo conductor indicó que Issabela Camil lo llamó «basura» cuando su esposo reaccionó a las acusaciones del argentino.

“Cuidado lo que hablas de mi mujer» externó Sergio Mayer con un tono de voz elevado, sin embargo Javier aseguró que fue agredido físicamente por el mexicano”, aseveró el periodista.

Posteriormente, Sergio Mayer volvió a estar frente a los medios de comunicación para aclarar la situación y mencionó que él únicamente le solicitó a Ceriani que no le faltara al respeto a su esposa, incluso afirmó que su reacción se debió a las constantes provocaciones del periodista de espectáculos, concluyendo que él no lo agredió.

“Estaba esperándome, me estaba diciendo: ‘a ver si el cobarde da la cara’. Yo siempre he dado la cara. Siempre les he respondido a todos ustedes, pero de ahí que a que ustedes pasen a ser la estrella, yo no los veo a ustedes haciendo pasarela, o eres reportero o quieres protagonizar” , expresó Sergio Mayer

Al parecer Mayer fue cuestionado sobre si alguna autoridad ya lo había buscado para platicar con él a lo que su respuesta fue “Yo no tengo nada que hablar con ello, yo vine a un evento, yo vine a esto, no a estar atendiendo policías”.

Más tarde comenzaron a circular imágenes donde se ve a Javier Ceriani hablar con la policía estadunidense, ya que buscaba que Mayer fuera arrestado por atacarlo.

“Yo personalmente no puedo dejar pasar esto. No puede pasar esto. No lo provoqué, no lo asalté, no lo insulté, no busqué la pelea jamás.

Es más, yo estaba ilusionado, dije: este hombre finalmente va a dar la cara y va a decirme todas las preguntas’”, comentó Ceriani “Yo fui súper educado y quién es Issabela Camil, que ni siquiera se llama Issabela Camil, se llama Erika, para venir a insultarme a mí. ¿Basura por qué? ¿Porqué investigo a su marido? Pregúntale a tu marido porque está en los últimos dos libros del narcotráfico mexicano”, concluyó.

