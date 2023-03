Chiquis Rivera podría ser mamá este año

Ciudad de México.- La cantante Chiquis Rivera está en México para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional este martes, y sorprendió con su transformación física y de vida.

La hija de Jenni Rivera se presentó solo como “Chiquis”, porque no quiere que su famoso, pero polémico apellido, distraiga al público.

“Quiero que me conozcan por Chiquis, por mi música, por mi historia, por lo que yo canto, las canciones que yo escribo y si se enfocan mucho en el apellido no me dejan ser”.