Christian Nodal quiere cantar gratis en el Zócalo revela AMLO

Ciudad de México.- El récord que logró el Grupo Firme en el Zócalo al reunir a 280 mil personas la noche del domingo llegó a la mañanera, por lo que el presidente López Obrador no descartó más conciertos de regional mexicano. El presidente reveló que Christian Nodal quiere presentarse.

AMLO no descartó invitar a Christian Nodal a cantar en el Zócalo, pero no quiere hacerle un desaire a Belinda.

“Había otro artista famoso que quería participar y no cobrar… Cristian Nodal, sería buenísimo. Pero me estoy informándome que era compañero de Belinda y ella se ha portado muy bien con nosotros… no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos”.