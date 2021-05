Camila Sodi vive experiencia sobrenatural

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de más de un año de ausencia de títulos de Marvel y Disney en las pantallas grandes de todo el mundo por el cierre de cines en todo el mundo, el estudio anunció hoy sus fechas de estreno ¡hasta 2023!

Si los fans están de celebración porque por fin se reanudarán los estrenos en cines. Marvel adelantó en un video promocional las fechas de sus siguientes películas:

En julio llega “Black Widow” con Scarlett Johansson, se estrenará tanto en cines como en la plataforma con acceso premium.

Del resto de títulos aún no se precisan detalles sobre la modalidad de estreno.

Así quedaron las fechas de Marvel:

“Eternals”, con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre de 2021.

“Spiderman 3”, con Tom Holland y Zendaya, en diciembre de este año.

Para 2022, en marzo será el turno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbacth.

Mayo será de “Thor, love and thunder”, con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth.

Julio verá en cines a “Black Panther, Wakanda forever”, que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

Noviembre será para “The Marvels”.

2023

“Ant Man & The Wasp: Quantumania” estrenará en febrero de 2023.

Y por último, la tercera entrega de “Guardians of the Galaxy” en abril de 2023.

npq



