El Festival de Cine de Guanajuato GIFF cumple 25 años

Ciudad de México.- La red se llenó de rumores en torno a que Jaden Smith supuestamente realizó un casting para interpretar a Miles Morales, uno de los Spider-Man del multiverso, de acuerdo con fans del arácnido.

El propio hijo de Will Smith alimentó los rumores al publicar en sus redes sociales una foto en la que posa con la máscara de Spider-Man.

“Wya, estoy tratando de columpiarme”.

Así lo escribió en el post y la publicación ya es viral.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Pero todo queda en solo un rumor, pues ni Marvel, ni Sony Pictures, han demostrado intenciones de producir en live-action con Miles Morales.

Pero si hay relación entre el Jaden Smith y Miles Morales, pues el artista participó en la banda sonora del videojuego de este personaje en 2020, con el tema I’m Ready. Los fans se preguntan si la publicación responde a una futura nueva colaboración.

TE PUEDE INTERESAR: Ya puedes ver Hotel Transylvania 4 en streaming

¿Qué tenemos pendiente de Spider-Man?

Este 2022 está programado el estreno de la cinta animada Spider-Man: Across the spider verse, primera parte de la secuela de Into the spider verse.

Y ya hay un primer vistazo.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube