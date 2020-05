Festival de Cannes inédito sin alfombra roja

Ciudad de México.- Robert Pattinson y Batman son tendencia porque el actor explicó por qué decidió interpretar al hombre murciélago.

En una entrevista publicada por GQ Pattinson habla sobre el reto de ser Batman en la próxima película sobre el superhéroe.

Simplemente no existen razones para no hacerlo, así de sencillo.

“A veces pienso que las deventajas, porque definitivamente lo he pensado, parecen ventajas. Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy muy muy bien hechas del personaje, pero también hay múltiples interpretaciones del mismo”.

Hay mucho terreno aun por descubrir asegura Robert Pattinson, después de hablar de las películas protagonizadas por Christian Bale y Ben Affleck.

El actor que iniciara con la saga de Crepúsculo explora cuáles son los recovecos que puede mostrar en su actuación.

“Pocas cosas en la vida importan tanto antes de que ocurran”, reflexiona en la entrevista.

The Batman, dirigida por Matt Reeves, será más oscura que las películas anteriores, de acuerdo con declaraciones anteriores de Andy Serkis, quien interpretará a Alfred, el mayordomo, y Colin Farrell, que será el Pingüino.

La cinta tiene fecha de estreno para el 1 de octubre de 2021.

En enero de este año inició el rodaje, y la producción ha sido pospuesta debido a la pandemia del coronavirus.

Esta charla dio pie a un debate en redes sociales sobre quién ha sido el mejor Batmand el cine y lo que se podría esperar de Pattinson.

npq