John Wick se retrasa otra vez, pero ya tiene fecha de estreno

Se reveló de manera oficial el tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness que se estrenará en cines el 6 de mayo próximo.

Si bien el teasser tráiler se había difundido como una escena post-créditos en la última entrega del arácnido, fue casi una semana después publicado oficialmente.

En el material podemos ver que la cinta marca el regreso de Christine Palmer (Rachel McAdams) y de Mordo (Chiwetel Ejiofor).

Pero más importante, de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y de Dr. Strange Supreme, variante que conocimos en la serie de What if…? De Disney+.

Según se muestra en el tráiler, los hechos tienen lugar después de que el hechizo que enloqueciera al universo en Spider-Man: No way home.

Las acciones de Stephen (Benedict Cumberbatch) han puesto en peligro el orden del espacio y del tiempo, por lo que Strange recurre a Wanda por ayuda.

Esta será la primera película en la que las series estrenadas por Disney+ tendrán relevancia clave. Wandavision y What if…? Son fundamentales en la trama de Dr Strange in the Multiverse of Madness.

Además de personajes y actores, esta cinta representa también el regreso del director Sam Raimi como director de un personaje de Marvel.

Recordemos que el nacido en Michigan fue el encargado de dirigir la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

