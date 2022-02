‘Moonfall’ ya tiene secuela reveló Roland Emmerich

Ciudad de México.- El cineasta Roland Emmerich, maestro del cine de catástrofes, vuelve a imaginar a la humanidad al borde de la destrucción en Moonfall, un regreso al género con que el se hizo famoso en Hollywood.

El realizador de El Día de la Independencia y 2012 ya tiene el esbozo de dos partes más para Moonfall.

“Tengo dos partes más pensadas para esta historia, que naturalmente me encantaría rodar si la película funciona”.

Así lo aseguró Emmerich en una entrevista con una agencia de noticias a propósito del estreno en cines de su nueva cinta, que recrea una hipotética amenaza en la que la Luna sale de su órbita y se precipita contra la Tierra. De esto tratará de advertir una directiva de la NASA y ex astronauta interpretada por Halle Berry.

Una fuerza misteriosa está impulsando a la Luna fuera de su órbita y está por estrellarse contra la Tierra. Y sólo la ejecutiva de la NASA y antigua astronauta Jo Fowler (Halle Berry), podrá salvarnos.

Esa es la premisa de Moonfall, la nueva película del director Roland Emmerich.

Roland Emmerich

El cineasta experto en historias sobre el fin del mundo, ya sea con el cambio climático El día de mañana; o una mutación nuclear Godzilla; o una invasión alienígena El Día de la Independencia, ahora se remitió a la Luna, a partir de la lectura de un libro hace más de 10 años con la teoría de que no es una satélite natural.

“Hay quienes creen que la Luna no es un objeto natural. Lo que me pareció una idea intrigante para una película. ¿Qué pasaría si ese objeto cayera a la Tierra? Por supuesto, tendríamos que ver cómo detenerlo, pero además me fascinaba el reto de crear personajes que se embarcan en una misión para salvar nuestro planeta, así como las familias que se quedan atrás y luchan por sobrevivir a las catástrofes que conlleva el curso de colisión de la Luna con la Tierra”.

En Moonfall, Emmerich superó los límites del género de ciencia ficción/catástrofe. Para lograrlo, el trabajo que se hizo de investigación para el guion, fue exhaustivo, ya que el director siempre quiso mantener a la ciencia de su lado.

La película cuenta con el apoyo y el visto bueno de la NASA. El propio Emmerich quedó más que satisfecho y un poco sorprendido por su entusiasmo:

“Les pareció una idea interesante que retrata a los astronautas de una manera muy heroica. Utilizamos el logotipo oficial de la NASA, que da a la película cierta autenticidad, y nos ayudaron a compartir sus fotos de alta definición de la Luna. La NASA tiene cámaras muy sofisticadas allí arriba”.

YA VISTE: Premios Oscar cierran votación

¿De qué trata Moonfall?

Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad.

Unas semanas antes del impactocon el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta.

Pero solo el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico conspiranoico KC Houseman (John Bradley) le creen. Estos héroes inverosímiles montarán una misión imposible al espacio, dejando atrás a sus seres queridos, para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas.

Ya está en cines Moonfall.

(Con información proporcionada por Diamond films)

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube