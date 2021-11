Poster de ‘Spider-Man: No Way Home’ revela pistas

Ciudad de México.- Wonder Woman ahora será una villana, la actriz Gal Gadot encarnará a la Reina malvada en la nueva película en acción viva de Blancanieves, que produce Disney.

“Snow White and the Seven Dwarves” (Blancanieves y los siete enanos), se titula la nueva versión que está preparando Disney sobre este famoso cuento.

El sitio especializado Deadline detalló este miércoles que Gal Gadot se unirá como villana al reparto de esta película en el que ya aparecía la actriz latina Rachel Zegler, la elegida para ser Blancanieves.

La actriz israelí aun no ha dicho nada sobre el tema, está concentrada en la promoción del estreno de su nueva película “Alerta roja”, con Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, en Netflix este 12 de noviembre.

¿Quién es Rachel Zegler?

Es una joven actriz estadunidense de origen colombiano. De ella dijo el director Marc Webb que “su fortaleza, inteligencia y optimismo serán parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas”.

Rachel Zegler es por cierto la coprotagonista de la nueva versión de “West Side Story” que filma Steven Spielberg.

Rachel Zegler/Foto captura de Instagram

Actuarán Gal Gadot y Rachel Zegler bajo las órdenes del director Marc Webb en la película que se llamará “Snow White and the Seven Dwarfs” (Blancanieves y los siete enanos), que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores.

npq

