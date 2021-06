‘Rápidos y Furiosos 9’ ya está en cines

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La actriz Rachel Zegler interpretará a Blancanieves en la película de acción real que prepara Disney. Así lo anunció la joven estadunidense de origen colombiano en su perfil de Instagram.

“Hola a un sueño hecho realidad”

La actriz es por cierto la coprotagonista de la nueva versión de “West Side Story” que filma Steven Spielberg.

Actuará Rachel Zegler bajo las órdenes del director Marc Webb en la película que se llamará “Snow White and the Seven Dwarfs” (Blancanieves y los siete enanos), que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores.

En un comunicado el cineasta aseguró que “las extraordinarias capacidades vocales” de Zegler son solo una pequeña parte de sus talentos.

“Su fortaleza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney”.

