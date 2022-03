Sin rivales, Batman vence en la taquilla

Ciudad de México.- Robert Pattinson, cuenta que nunca había pensado en ser un superhéroe en el cine, no es super fan de estos, y tampoco buscaba hace una película sobre un héroe de comic, hasta que lo buscaron para Batman.

Con 35 años y una carrera diversa, que empezó con sagas taquilleras como Crepúsculo y después filmes independientes e interesantes que le han permitido crecer como actor, Pattinson le dijo sí al director Matt Reeves (El planeta de los simios).

No todos saben que en 2017 Matt escribió Batman para Robert después de verlo actuar en una película chiquita como Good Time, no sabía siquiera si podría interesarle.

Más de un año después, cuando se la propusieron, el guion era tan alucinante que Robert Pattinson no pudo rechazar la oferta de Warner Bros.

“Ninguna otra película ha sido reinventada completamente de tantas maneras diferentes. Tonalmente, es como si no fueran parte de la misma serie. Existe como un tipo diferente de legado”.

Esta es la premisa de Batman, dirigida por Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson y Zöe Kravitz, una nueva aventura del “hombre murciélago” a la altura de los tiempos que vivimos.

La producción comenzó en el Reino Unido en enero de 2020 y todo iba bien hasta que la pandemia paralizó al mundo ese marzo. Con aproximadamente el 25% de las escenas filmadas, Reeves llegó a preguntarse si llegarían a terminar la película. El rodaje se reanudó cinco meses después, con varias pausas por casos de COVID-19, y finalmente concluyeron en marzo de 2021.

“No me di cuenta de cuánto trabajo fue en realidad… Me parece que estuve viviendo bajo una roca… Literalmente no había visto el sol en unos 18 meses. Siento que estoy volviendo ligeramente a la normalidad ahora”.