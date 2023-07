‘Sound of Freedom’ ya tiene fecha de estreno en México

Ciudad de México.- Después de alcanzar cifras históricas en la taquilla en su semana de estreno en los Estados Unidos, la película Sound of Freedom (Sonido de Libertad) ya tiene fecha de estreno en México.

“Poderosa e inspiradora”, así describen los espectadores el filme, un thriller protagonizado por Jim Caviezel, dirigido por Alejandro Monteverde y producido por Eduardo Verástegui, que de forma sorprendente se colocó en el número uno de la taquilla el cuatro de julio, una fecha emblemática para la Unión Americana.

El día de su estreno superó al héroe Indiana Jones, lo cual se asemeja a un milagro, considera su productor.

Pero hay que entender cuál es el milagro, aclara:

“Nos cerraron muchas puertas en estos años; Disney, Netflix, Amazon y otras casas distribuidoras dijeron que no, ‘esta película no es para nosotros, no es un buen negocio, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños’, afirmaban. Ante estas negativas, teníamos dos opciones: rendirnos y tirar la toalla, o -cuando de salvar vidas se trata- no rendirnos, seguir adelante y perseverar el tiempo que fuera necesario”.