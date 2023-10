Como orgullosos padres posan Nodal y cazzu con su hija

“Yo libré el cáncer porque allá arriba me echaron la mano, porque encontré buenos doctores, encontré un buen tratamiento y tuve la oportunidad de hacerlo, hay muchas veces o casos en que eso no se puede. A mí me encanta que regalen estudios y tratamientos para muchas personas, para que se hagan sus mastografías, porque no todo mundo tiene la oportunidad”.

daniela romo