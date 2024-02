Con ‘Opereando’ celebran 10 años del Estudio de la Ópera de Bellas Artes con Ramón Vargas

Ciudad de México.- El panel “Crea tu propio destino”, organizado por Ocesa Teatro, con la presencia de mujeres líderes e inspiradoras, se trató de un espacio de empoderamiento para celebrar los logros de las mujeres.

Anastasia, el musical de Broadway dio un espacio a las mujeres de diferentes ámbitos, para que pudieran conversar sobre sus historias de vida y aspectos que las han llevado a conseguir logros personales y profesionales, con el fin de inspirar a otras mujeres.

El panel de mujeres “Crea tu propio destino” fue un espacio donde figuras de diversos ámbitos como Katya Echazarreta, Wera Kury, Julieta González, y Paola Rojas, compartieron sus historias de vida, aprendizajes y los aspectos que las han impulsado a alcanzar sus metas tanto personales como profesionales.

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

A través de sus experiencias y consejos buscan motivar a otras mujeres a tomar las mejores decisiones de su destino, especialmente a perseguir sus sueños con determinación.

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Este panel fue una oportunidad única para escuchar de primera mano las inspiradoras historias de mujeres que han desafiado las expectativas y han logrado el éxito en sus propios términos. Una de ellas fueron las palabras de Katya Echazarreta, la primera mujer inmigrante mexicana astronauta, en viajar al espacio.

“La persona más importante de mi vida, es mi mamá, ella siempre se encargó de la casa y no fue porque así lo quiso, sino porque la vida y la sociedad le dijo que lo tenía que ser, pero mi mamá tomó una decisión muy importante y esa decisión me cambió a mí la vida y gracias a ello he logrado lo que he logrado”.

Katya Echazarreta

La científica ha dicho que soñar fue la chispa que inició la idea de desarrollar su primer campamento aeroespacial de la Fundación Espacial Katya Echazarreta en México y Latinoamérica, así como contribuir al desarrollar la industria espacial en México.

“Empatizo mucho con sus historias, porque yo fui una niña que siempre se sintió inadecuada por ser niña, inadecuada porque me gusta la moda, pero escribo poesía. Entonces si te gusta la moda eres superficial, pero si escribes poesía, eres una dramática, si alzas la voz eres una perra maldita, y si te callas eres muy tímida”.

Roberta Woodworth

Roberta Woodworth, creadora de contenido y host del podcast LIBRE&LOCA compartió su trayectoria de vida y los logros que ha tenido gracias a su podcast; mientras que Mariana Dávila, la bailarina, cantante y protagonista de Anastasia, resaltó los obstáculos que ha enfrentado para obtener el papel principal de esta obra musical.

“Me parece muy valioso que el común denominador de las historias que cada una cuenta está la generosidad y justo por esa generosidad que recibí en el pasado pude obtener este trabajo”.

Mariana Dávila

TE RECOMENDAMOS: Arap Bethke y Enderezando Curvas trabajan para beneficiar a niños de escasos recursos

Otra de las participantes fue Julieta González; productora y promotora de espectáculos, así como María Emilia Beyer, bióloga, divulgadora científica y directora de Universum Museo. También Wera Kury,deportista que ha destacado en los últimos años por su plataforma “Fut sin género”.

“Era muy fuerte llegar a querer jugar y escuchar ‘esto no es para ti porque eres niña’. Decirle eso a una niña o niño y determinar su género, para que no se pueda dedicar a su pasión, es algo terrible. Eventualmente la vida me llevó a defender mi lugar en la cancha desde chiquita”: Wera Kury.

Finalmente, la periodista y líder de opinión por más de 20 años de trayectoria, Paola Rojas quien fungió como moderadora del evento “Crea tu propio destino”.

“El trabajo doméstico siempre lo hemos hecho, nada más que no es remunerado, no es armonioso y no es equilibrado; que hoy seamos la mitad de la fuerza laboral remunerada y que nos sigamos encargando solas en buena medida de todas las tareas domésticas, no es sensato y no es equilibrado”.

Paola Rojas

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube