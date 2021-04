Día del Niño: Circo Atayde levanta el telón

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de un año de guardar las carpas debido a la pandemia, el Circo Atayde Hermanos regresa a la actividad y lo hace en un legendario espacio, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, por lo que “levantarán el telón” para mostrar el “circo contemporáneo”.

Con el espectáculo “Galas mágicas”, el Circo Atayde dará funciones esta semana con motivo del Día del Niño, que están ansiosos por salir de casa para festejar en la nueva normalidad.

“Después de un año muy difícil donde el circo fue fuertemente golpeado porque no podíamos trabajar con ningún aforo, que nos hayan invitado a esta reapertura de teatros de Ciudad de México y sobre todo en este teatro tan emblemático nos hace estar muy satisfechos”.

Así lo aseguró Celeste Atayde, gerente general del Circo Atayde, en una conferencia de prensa.

Celeste es heredera de la dinastía Atayde y desde el 2017 ha sido la líder de una de las ramificaciones del circo que tiene 133 años de vida y tradición, y que comparte con sus hermanos y primos.

Ha pasado más de un siglo y pese a las muchas crisis que han existido en ese tiempo el espectáculo del circo no muere.

Desde la Revolución Mexicana, las más recientes leyes prohibitivas con respecto al uso de animales, hasta la pandemia ocasionada por el coronavirus, el circo ha resistido una y otra vez mostrando no solamente resiliencia, sino fuerza y futuro.

“Yo te puedo decir que el circo en México está creciendo y que el 95 % del talento artístico son del nuevo circo, del circo contemporáneo y son personas que no vienen de familias dedicadas al circo. Eso me hace pensar que el circo en este país todavía tiene más por delante y más que ofrecer”.

Alonso Martínez es el payasito Filifú, que en escena es un joven necio y musical que busca tener un espacio en el circo, pese a la negativa de la maestra de ceremonias del espectáculo.

“Me gusta hacer reír y cantar, me fascinan esas dos cosas”, dijo a los medios vestido con su traje de Filifú, quien con una trompeta, unas botellas de agua, su propia voz y simpatía, deleitará al público con “canciones de Tik Tok” para conectar con los más pequeños.

Martínez es payaso desde que tiene seis años, su familia no era del circo, pero fue gracias a su padre que él encontró su pasión haciendo reír a la gente.

“Yo me iba con mi papá a las fiestas y de pronto él decidió entrar a un circo junto con mi hermano y yo. Éramos tres payasitos, después mi papá decidió emprender su camino pero yo me quedé en el circo y desde ahí ya no me he despegado”.