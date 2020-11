Donará Isaac Hernández el Premio Jalisco 2020

Ciudad de México.- El bailarín tapatío Isaac Hernández será reconocido con el Premio Jalisco en el “Ámbito Cultural” por su destacada trayectoria internacional que han posicionado a Jalisco y en la escena cultural internacional.

El Premio que entrega el Poder Ejecutivo del Estado, es el máximo galardón que se otorga en Jalisco a los más destacados exponentes en las áreas de la investigación, la ciencia, disciplinas artísticas, culturales, deportivas y académicas.

“Recibí muy contento la grata sorpresa de haber sido seleccionado para recibir el Premio Jalisco 2020. Siempre recuerdo con cariño a mi Estado, por lo que, como un gesto de gratitud y aprecio hacia la tierra que me vio nacer, he decidido donar el premio económico que acompaña el reconocimiento, cuando me sea entregado por las autoridades Estatales, a jóvenes talentos jaliscienses.

Destacó Isaac Hernández que su intención es que estas promesas de la danza puedan seguir con su formación en el ballet.

Isaac quien es bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra desde el 2015, es reconocido a nivel internacional como uno de los mejores bailarines del mundo en la actualidad.

Es bailarín invitado con compañías de la categoría de la Ópera de París, el Mariisnky Ballet de San Petersburgo, la Ópera de Roma y el Teatro Colón de Argentina.

Ha pisado los escenarios más importantes del mundo, incluyendo el Royal Opera House de Inglaterra, el Teatro Real de Madrid, el teatro Bolshoi de Moscú, la Ópera Garnier de París, el Teatro Mariisnky de Rusia, el Royal Albert Hall de Londres, el Teatro Colón de Argentina, el Gran Teatro de Shangai.

El destacado tapatío, ostenta el haber trabajado bajo la dirección de Mikhail Baryshnikov y Vladimir Vasiliev, dos legendarios bailarines de todos los tiempos.

Además, fue el primer bailarín mexicano en ser merecedor del prestigioso premio Benois de la Danse en 2018 en la categoría “Mejor bailarín internacional”, considerado el “Óscar” de la danza, entregado en el mítico teatro Bolshoi de Moscú.

