Regresa la Compañía Nacional de Danza a Bellas Artes con un estreno

Ciudad de México.- Después de cinco años regresa Allegro sinfónico para niños al Auditorio Nacional, el próximo domingo 20 de agosto, con Ximena Sariñana como narradora y la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta del maestro Raúl Aquiles Delgado.

Así lo anunciaron hoy en conferencia de prensa Eduardo Amerena, Coordinador Ejecutivo del Auditorio Nacional; Raúl Aquiles Delgado, Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Minería, y la compositora Ximena Sariñana, quien participará por primera vez en la narración.

Para la cantante es fundamental acercar a los niños a la música de todos los géneros, así fue en su propia infancia y lo procura ahora como madre; por lo que está emocionada de participar en Allegro sinfónico.

“En mi experiencia, fue importantísimo que mis padres me llevaran a conciertos de música clásica y eventos de distintas corrientes artísticas. Fue algo que marcó mi infancia y resultó fundamental para mi decisión de convertirme en artista. Ahora que soy madre, ha sido muy bonito vivirlo con mis propios hijos, me llegó la propuesta de este proyecto y me da mucha ilusión traerlos para que me vean como narradora de este evento y acercarlos presencialmente a lo que es una orquesta sinfónica”.



Ximena Sariñana