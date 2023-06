Dan de alta a Madonna

Ciudad de México.- La cantante mexicana Carla Morrison publicó más fotos del encuentro que sostuvo con el Papa Francisco, invitada por el Vaticano a un evento de arte en la Capilla Sixtina.

Carla Morrison fue invitada, junto con otros 200 artistas de todo el mundo, a la celebración por los 50 años de la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo de los Museos Vaticanos.

Ahí el pontífice pronunció un discurso para llamar a los artistas a compartir el espíritu del arte verdadero.

La cantautora de Baja California fue una de los 11 artistas latinos y de estos solo seis mexicanos, que estuvieron presentes.

Emocionada Carla Morrison describió el momento de la fotografía como “bello e inolvidable”.

“Jamás imaginé que algo de esta magnitud me sucediera a mi 🙏🏼🥹❤️✨ su manita era suave suave, su sonrisa noble y su mirada llena de alegría y bienvenida🤍✨ El Papa Francisco ahí nos recibió a los 200 artistas invitados de todo el mundo, con paciencia y calma nos saludó a cada uno de nosotros.

Yo personalmente no practico ninguna religión pero soy una persona sumamente espiritual y se el valor que tiene esto, la invitación que me hizo el Vaticano y sus razones: que hago música con el corazón y traduzco todo lo bueno que existe en esta vida de modo misterioso en mi música, o sea el amor❤️ que continuará siempre, así, trabajando con mi corazón.