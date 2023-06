Talina Fernández descansará en su casa

Ciudad de México.- El último adiós a la señora Talina Fernández es en su casa, con sus amigos y su familia, como ella lo habría querido, dijo su hijo Coco Levy en declaraciones a los medios.

El funeral es privado y esta tarde se cremarán sus restos, sus cenizas permanecerán temporalmente en su csa, acompañañndo a sus hijos y nietos, mientras deciden donde reposarán definitivamente, pues Talina “había elegido muchos lugares”, por lo que su hijo comentó que tal vez harían un tour, pero no hay nada decidido.

Este mediodía, los restos mortales de Talina Fernández partieron en una carroza, de su casa a la agencia funeraria, para ser cremados, ante la emotiva despedida de su hijo Jorge “Coco” Levy.

El último adiós a la conductora transcurrió en su domicilio de Lomas de Chapultepec, de la medianoche al mediodía de este jueves, a donde llegaron sus amigas Virginia Sendel, Angélica María y Ana Bárbara, quien se hizo cargo de sus nietos a la muerte de Mariana Levy.

Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no sólo por lo guapa que estabas, si no por tu preparación e inteligencia!

quien me iba a decir que en mi camino, tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor mas querido.

Sabes mi amada @talinafernandezoficial tu paso por

este mundo lo bendigo, te extrañaré si, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y mas allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos🎼🎶Descanse en paz la dama del buen decir❤️