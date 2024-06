Docuserie de Checo Pérez entre las novedades del nuevo Disney+

Ciudad de México.- Ya está listo el nuevo Disney+. En una sola plataforma, los suscriptores podrán disfrutar de una amplia gama de series, películas, producciones latinoamericanas, documentales y entretenimiento en vivo de Star, además de los emocionantes deportes de ESPN.

El nuevo Disney+ traerá grandes estrenos y nuevas temporadas de los favoritos de las audiencias de Latinoamérica. Además, para adaptarse a las diversas preferencias y necesidades de los suscriptores. Esto a partir del 26 de junio de 2024.

Estas son las novedades de Disney+

Los Simpson estrenará la temporada número 35 estrenará el 31 de julio.

La tercera temporada de la serie de FX, El oso, llegará el 17 de julio.

Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio) estrenará su cuarta temporada el 27 de agosto.

La nueva serie La Máquina de Searchlight Television, 20th Television y La Corriente del Golfo, protagonizada por Diego Luna, Gael García Bernal y Eiza González, estará disponible en la plataforma este año.

La película de 20th Century Studios, La primera profecía, estrenará el 10 de julio.

El episodio de final de temporada de Star Wars: The Acolyte, la serie de acción real de Lucasfilm, tendrá su debut el 16 de julio.

Otras series son Agatha: en todas partes de Marvel Television, que estrenará el 18 de septiembre; Ariel, la nueva serie animada musical de Disney Branded Television inspirada en La Sirenita por supuesto; y Wizards Beyond Waverly Place, que llegarán al servicio este año.

Todo el deporte de ESPN

Por primera vez, la oferta deportiva de ESPN llegará al nuevo Disney+ con un amplio catálogo de eventos y shows en vivo. Los fans del deporte tendrán acceso a toda la emoción detrás de cada batazo de la MLB en su temporada regular.

Los suscriptores podrán disfrutar del futbol americano de la NFL, el mejor tenis de los Grand Slam, el Abierto Mexicano y los diferentes torneos ATP y WTA.

Para quienes disfrutan de la pasión del futbol, Disney+ también llevará a la pantalla algunos encuentros de la Liga MX, la Liga MX Femenil y los torneos de la UEFA Europa League y UEFA Conference League; de las grandes ligas europeas como la Serie A de Italia, y la Eredivisie de Países Bajos.

Además de las más esperadas carteleras de boxeo de ESPN Knockout y del mejor análisis deportivo de SportsCenter, el show insignia de ESPN en toda Latinoamérica, y los shows más relevantes, encabezados por Futbol Picante.

Hecho en Latinoamérica

En alianza con destacadas casas productoras de la región, muy pronto llegarán a la plataforma nuevas producciones latinoamericanas de los géneros más diversos y protagonizadas por reconocidos talentos. Durante el mes de julio estrenarán: el 16 de julio, Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, la continuación de la icónica serie colombiana; el 19 de julio, llegará la tercera temporada de la exitosa serie argentina El encargado; y el 24 de julio, la quinta temporada de Impuros, la aclamada serie dramática brasileña.

Durante la segunda mitad del año, también desembarcarán proyectos íntegramente realizados en México como Checo Pérez: ¡No te rindas, cabr#n!, una nueva docuserie sobre el reconocido piloto mexicano de Fórmula 1.

El reality Los Chávez, con la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez y su familia.

