El amor incondicional de la hija y nieta de Bruce Willis

Ciudad de México.- La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, compartió recientemente con sus seguidores la experiencia al visitar a su padre, quien padece Demencia Frontotemporal (DFT). Aunque el icónico actor no siempre la reconoce, ella afirma que la conexión se mantiene a través del afecto, un lazo que ahora incluye a su pequeña hija, Louetta.

La Demencia Frontotemporal obligó al legendario actor Bruce Willis a retirarse del cine y de la vida pública. Su hija, Rumer Willis, de 37 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore, se sinceró sobre la complejidad de la enfermedad y la experiencia de visitarlo. Para Rumer, la esencia de su padre sigue presente más allá del deterioro cognitivo.

La actriz explicó que, pese al avance de la enfermedad, el amor es el lenguaje que sigue intacto:

“Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando”.

La DFT ha sido descrita por Rumer como un diagnóstico “difícil de responder” en términos de bienestar general, confirmando que “cualquier persona con DFT no está muy bien” en términos de salud. Sin embargo, recalca que dentro de ese contexto, su padre está tan bien como le permite la condición.

Su nieta, la luz de Bruce Willis

Para Rummer llevar a su hija, Louetta, de casi dos años, se ha convertido en una prioridad, pues refuerza la idea de que los lazos familiares brindan consuelo y estabilidad. La misma Rummer encuentra ese consuelo en el abrazo de su padre, pues después desde hace unos meses está separada de su pareja, criando sola a su hijita.

El rol incomprendido del cuidador

El avance agresivo de la demencia obligó a la familia a tomar decisiones difíciles, como el reciente traslado de Bruce a una vivienda independiente de una sola planta con atención especializada las 24 horas. Este cambio, que generó críticas, fue defendido por su actual esposa, Emma Heming, quien tomó el rol de cuidadora principal.

En el especial Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Heming abordó la incomprensión social sobre la labor de quien cuida a un enfermo: “Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta”, expresó.

Recientemente, en Siete24, charlamos en entrevista con la Dra. Xochitl Gómez, acerca del rol de los cuidadores en enfermedades con algún tipo de demencia, como el Alzheimer, y el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:

“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.

El acompañamiento emocional es importante para el enfermo, resaltó la especialista.

La historia de la familia Willis es un ejemplo de cómo el amor y la responsabilidad superan el dolor y los desafíos de una enfermedad neurodegenerativa. Su caso resalta la importancia de la paciencia y el apoyo incondicional del cuidador al paciente.

