Vacunas invernales son esenciales en esta temporada: Especialista

Ciudad de México.- La llegada de la temporada de frío no solo implica abrigarse, sino también la necesidad de un refuerzo en la salud pública. Las vacunas invernales: Influenza y Neumococo, son esenciales para prevenir enfermedades graves y sus complicaciones, señalan especialistas.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias la Dra. Verónica Carrión Falcón, Epidemióloga, subraya que para personas con diabetes y grupos de riesgo como los adultos mayores, la vacunación es una recomendación para evitar complicaciones graves.
La experta en vacunación destaca que en invierno todas las personas son vulnerables, pero los riesgos se intensifican en ciertos grupos, como los menores de cinco años y los adultos mayores.
La especialista añade que la vacunación debe iniciar con la temporada invernal.
“En el caso de la vacuna de influenza. Ya empezó la temporada de vacunación, hay que vacunarnos de manera inmediata con la finalidad de que, si llegan a enfermarse, no tengan una complicación”.
Diabéticos ¿Por qué vacunarse?
La Dra. Carrión enfatiza que, lejos de ser un impedimento, la condición médica exige la aplicación de la vacuna.
“Los diabéticos no tienen una respuesta inmunológica adecuada, sobre todo si no tienen un control adecuado de su diabetes. La respuesta inmunológica, al enfrentarse a cualquiera de estas enfermedades es mucho más débil, no es tan efectiva como en la población sana, entonces pueden tener complicaciones serias”.
Las vacunas invernales
La doctora Carrión describe que las vacunas de invierno son principalmente influenza y neumococo, y reitera que ninguna de ellas puede causar la enfermedad, “porque son vacunas inactivadas o son fracciones de vacunas”.
Influenza es anual
La Influenza tiene virus que mutan, lo que da lugar a nuevas variantes. Por ello, la Dra. Carrión explica la necesidad de la dosis anual: “los virus de influenza también van cambiando y lógicamente por esto tenemos que vacunarnos cada año en el caso de estas dos enfermedades”.
Neumococo: Prevención contra la bacteria
La tercera vacuna importante es la de Neumococo, dirigida a una bacteria y no a un virus. Su relevancia radica en que las complicaciones de la Influenza pueden estar asociadas a esta bacteria, que causa otitis media, sinusitis, meningitis y neumonía. La especialista señala que la nueva vacuna conjugada 20 valente (PCV-2020) ofrece una protección de por vida en una sola dosis para los adultos que no tienen el esquema de niños.
Estilo
La causa científica que hace a los niños “melindrosos”
La razón es sorprendente
Ciudad de México.— Muchos padres han vivido la frustración de ver que sus hijos no quieren probar ciertos alimentos.
La escena es cotidiana. Los pequeños rechazan algún alimento que no les gusta y son calificados en México como “melindrosos” por estos disgustos.
Los vegetales, los sabores nuevos o texturas distintas suelen generar rechazo. Ante esto, se tiende a pensar que el problema es culpa de la crianza. Sin embargo, estudios recientes sugieren que este comportamiento podría tener un origen genético.
La influencia genética en la alimentación selectiva
Investigadores de la Universidad College London (UCL) analizaron datos del proyecto Gemini, una cohorte de más de 4 mil 800 pares de gemelos nacidos en Inglaterra y Gales. El estudio siguió a los niños desde los 16 meses hasta los 13 años y evaluó la “comida quisquillosa” (“fussy eating”) mediante cuestionarios.
Los resultados mostraron que la selectividad alimentaria aumentó hasta los siete años y luego redujo ligeramente hacia los 13 años.
Pero lo más importante fue que la mayoría de la variabilidad entre niños se explicó por factores genéticos: en muchas fases superó el 70% de influencia hereditaria.
A medida que los niños crecían, la carga genética aumentó. Según el estudio, la influencia compartida del entorno familiar fue significativa en los primeros años, pero disminuyó con el tiempo, mientras que el ambiente único de cada niño ganó peso desde los cinco años en adelante.
Cómo los padres respondieron: presión vs comprensión
Los mismos investigadores exploraron cómo reaccionaban los padres ante las diferencias de apetito entre gemelos.
En un análisis publicado por el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vieron que los padres tendían a ejercer más presión para que comieran con los gemelos que mostraban menos interés en la comida.
En concreto, cuando un niño comía más despacio, mostraba menos disfrute o era más “quisquilloso”, su hermano idéntico sí podía tener un apetito más marcado.
Los padres respondían con más presión al que parecía menos motivado para comer.
Pero el estudio también sugiere que esa presión no siempre es positiva. Forzar a un niño a comer podría reforzar su resistencia. En cambio, crear un ambiente relajado y ofrecérselo sin insistir parece más efectivo para fomentar la exploración de nuevos sabores.
La genética desde edades tempranas
El origen de esa selectividad puede rastrearse incluso en los primeros meses de vida. En un análisis de gemelos en lactancia, los investigadores encontraron que ciertos rasgos apetitivos, como la lentitud al comer o la sensibilidad a la saciedad, ya mostraban un alto grado de heredabilidad.
Por ejemplo, “slowness in eating” alcanzó una heredabilidad estimada del 84%, mientras que la “responsividad a la saciedad” presentó un 72%.
Estos resultados indican que desde muy pequeños, algunos niños nacen con una predisposición biológica que influye en cómo se relacionan con la comida.
No todo depende de los genes: el papel del entorno
Aunque la genética tiene un peso considerable, el estudio Gemini también encontró que el entorno no es irrelevante.
Durante la niñez temprana, los factores compartidos por los gemelos contribuyeron a su comportamiento alimentario, lo que indica que lo que se come en casa sí importa.
Además, la forma en que los padres alimentan a sus hijos varía según el carácter de cada niño. Según la investigación, la presión fue la práctica parental que más cambió dependiendo del apetito de cada gemelo.
Este hallazgo podría orientar intervenciones para ayudar a las familias a manejar la alimentación sin generar estrés ni culpa.
Estrategias para padres en favor de los niños: paciencia, variedad y exposición sin presión
Basándose en los hallazgos, los expertos recomiendan que las familias ofrezcan una gran variedad de alimentos en casa desde la infancia.
No se trata de insistir, sino de exponer al niño varias veces a un alimento nuevo: según algunos expertos, puede requerirse hasta 15 exposiciones antes de que lo acepte.
También es útil crear momentos tranquilos para comer, sin distracciones ni presiones, enfocándose en compartir la comida más que en la cantidad. Esto promueve un ambiente emocionalmente seguro.
Además, el estudio sugirió que no es recomendable que los padres se culpabilicen. El rechazo a ciertos alimentos puede ser parte del temperamento biológico del niño, más que un reflejo del estilo de crianza.
Mirada a futuro
La investigación del estudio Gemini abrió la puerta a nuevas formas de entender la relación entre herencia y alimentación infantil.
Si bien los genes explican una parte importante del comportamiento alimentario, los expertos dijeron que todavía es posible intervenir desde el entorno.
Por ello, los programas de nutrición infantil podrían mejorar si consideran tanto la biología del niño como sus experiencias personales. Ofrecer apoyo a los padres sin culparlos puede ser una estrategia clave.
Estilo
Fátima Bosch, su caracter y su devoción a la Virgen de Guadalupe la llevaron a ganar Miss Universo
Ciudad de México.- La gala de Miss Universo 2025 es histórica, no solo por la cuarta corona que México sumó, sino por el mensaje de fe inquebrantable que la ganadora, Fátima Bosch Fernández, compartió con el mundo. La tabasqueña, originaria de Teapa, conquistó el título, pero fue su declaración en redes sociales la que acaparó los reflectores de la vida pública y social.
Poco después de que la corona se posara sobre su cabeza, la joven de 25 años, reconocida por su origen y su sólida formación profesional y en valores, publicó una frase que se viralizó de inmediato:
“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”.
Este grito de guerra, de profundo arraigo en la fe católica mexicana, no es casualidad. Durante semanas, la representante de México se mostró como una mujer profundamente creyente. Horas antes de la gran final, la ahora Miss Universo compartió una imagen de la Virgen de Guadalupe en sus redes, a la que se encomendó antes del momento crucial.
La joven llevó consigo al país asiático una imagen de la Virgen de Guadalupe como protección.
La fe no solo la acompañó en el éxito, sino que fue su ancla en la adversidad
Días antes de la final, la mexicana fue centro de una polémica con un directivo tailandés del certamen, un momento de alta presión pública que puso a prueba su temple. Lejos de ceder ante el conflicto, Fátima Bosch reafirmó su carácter y mostró dignidad.
“Solo Dios conoce lo que tengo en el corazón,” declaró en ese momento.
¿Quién es Fátima Bosch?
La historia de Fátima es también un testimonio de resiliencia. Durante su infancia, la tabasqueña fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia. El camino escolar no fue sencillo y las experiencias de bullying moldearon su carácter, hasta ser una vocera de la neurodivergencia y la autoaceptación. Este trasfondo personal dota de aún más peso a su discurso de superación.
Graduada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, y con estudios de especialización en Milán, Fátima Bosch fusiona su formación con una perspectiva de compromiso social y una herencia familiar ligada a la esfera pública de Tabasco.
Es hija de Bernardo Bosh, un ingeniero con 27 años de servicio en Pemex y creció en una familia de sólidos valores.
Su triunfo confirma que el carácter, la dignidad y la fe son cimientos para conquistar cualquier plataforma internacional.
Estilo
Conflictos entre hermanos y su utilidad en la crianza
No son malos, pero se deben canalizarse positivamente
Ciudad de México.— La convivencia entre hermanos representa uno de los vínculos más formativos en la infancia. En muchos hogares, los niños comparten juegos, rutinas y espacios que moldean su manera de relacionarse con el mundo.
Sin embargo, junto a esos momentos de complicidad, también emergen diferencias que pueden transformarse en discusiones o empujones.
Aunque estos escenarios generan preocupación en los padres, investigaciones recientes mostraron que ciertos conflictos entre hermanos favorecieron el desarrollo emocional infantil.
Un análisis realizado por la Universidad de Cambridge reveló que las peleas leves estimularon habilidades sociales necesarias para la vida cotidiana.
Rivalidad temprana y beneficios inesperados
El estudio “Toddlers Up”, desarrollado por el Centro de Investigación Familiar de Cambridge, siguió a 140 niños de entre dos y seis años durante cinco años.
Los investigadores observaron sus interacciones diarias y documentaron cómo resolvían sus desacuerdos. La institución informó que la rivalidad moderada permitió que los menores practicaran estrategias de comunicación, manejo emocional y negociación .
En una nota publicada por Cambridge University Press, la autora principal, Claire Hughes, señaló que las interacciones conflictivas aceleraron la comprensión social de muchos niños.
Explicó que “la evidencia sugiere que, en muchos casos, la comprensión social de los niños puede verse acelerada por la interacción con sus hermanos”, una afirmación basada en los registros de conversaciones y juegos entre los participantes.
Más para leer: El valor del perdón en la familia: transformar heridas en aprendizajes
Los especialistas documentaron diálogos donde los niños mencionaron sus emociones para defender sus posturas o negociar turnos. Esas prácticas les ayudaron a adquirir vocabulario emocional y desarrollar empatía.
Además, los hermanos menores observaron constantemente a los hermanos mayores durante los conflictos, lo que fortaleció su capacidad para expresar sentimientos y comprender intenciones ajenas.
Cómo construyeron habilidades sociales dentro del hogar
Uno de los experimentos incluyó grabaciones de juegos cotidianos. Los investigadores encontraron que, incluso durante desacuerdos, los niños hablaban sobre deseos, frustraciones o expectativas.
Esa dinámica creó lo que el equipo describió como un “andamiaje emocional”, útil para procesar ideas en situaciones tensas.
Los datos mostraron que los hermanos menores, que inicialmente tenían menor habilidad para hablar sobre estados mentales, alcanzaron niveles similares a los mayores al cumplir seis años.
El seguimiento reveló que los niños que fortalecieron su relación entre los tres y los seis años lograron crear amistades más estables en la escuela. La mejora se atribuyó a la práctica constante de comunicación y resolución de conflictos dentro de casa.
¿Qué observaron las familias durante las peleas?
Los investigadores reportaron que no todas las peleas tuvieron el mismo impacto. La rivalidad intensa sí se asoció con riesgos de conducta en etapas posteriores.
Sin embargo, los conflictos leves permitieron que los niños comprendieran límites personales y aprendieran a tolerar la frustración.
El estudio indicó que muchos padres intervinieron cuando la tensión aumentó o cuando el conflicto superó la capacidad de diálogo de los niños.
Esa guía externa ayudó a modelar formas de comunicación más respetuosas y disminuyó la frecuencia de los episodios más desgastantes.
Los expertos recomendaron observar el tono emocional de las discusiones y acompañar a los niños cuando pierden el control, para después animarlos a practicar palabras adecuadas, turnos de escucha y expresiones claras de sus emociones.
Estilo
¿Qué palabras pueden afectar la comunicación en pareja?
Evita decirlas
Ciudad de México.— Las discusiones en una relación de pareja resultaron inevitables, pero ciertas palabras se convirtieron en el combustible perfecto para agravar malentendidos y enfados.
Según psicólogas expertas, evitarlas puede transformar la forma en que ambos se comunican.
El poder destructivo de “nunca”
Decir “nunca me escuchas” o “nunca tienes tiempo para mí” generalizó y exageró la realidad, explicó la psicóloga consultada. Ese tipo de frases hizo que la pareja se sintiera atacada y sin espacio para explicar su punto de vista.
En vez de “nunca”, convino ser específica: por ejemplo, “me sentí sola cuando no estuviste ahí para mí ayer” permitió que su pareja identificara el momento concreto y respondiera con más claridad y empatía.
Cómo “siempre” congela el cambio
El término “siempre” también causó daño. Frases como “siempre haces lo mismo” o “siempre me decepcionas” instauraron una narrativa fija y determinista de culpa. La psicóloga recomendó describir casos puntuales para abrir la puerta al crecimiento.
Así, en lugar de “siempre olvidas mis cumpleaños”, se planteó: “me dolió que olvidarás mi cumpleaños el año pasado; ¿podemos hablar de cómo evitarlo otra vez?”. Esa reformulación no atacó, sino que propuso diálogo para mejorar.
Reproches de “culpa”: tensan sin construir
Cuando apareció la palabra “culpa” o “culpable” en las discusiones, se generó una atmósfera defensiva. Decir “tú tienes la culpa de que me sienta así” cerró el espacio emocional en lugar de abrirlo.
Se sugirió usar “responsabilidad” en su lugar: por ejemplo, “te responsabilizaste de esto y al final no lo hiciste” permitió expresar un sentimiento sin acusar, promoviendo una conversación más respetuosa.
Otra opción fue compartir emociones: “Me siento herido cuando mis sentimientos no se reconocen; ¿podemos encontrar una forma más clara de comunicarnos?” Esta formulación invitó a construir juntos respuestas más sanas.
Palabras positivas y vulnerabilidad, la clave
Expertas en terapia de pareja, como Marcia Gómez —especialista del método Gottman—, han señalado que estas palabras (“nunca”, “siempre”, “culpa”) activan defensas y bloquean el diálogo.
En entrevista para Siete24.mx, Gómez afirmó que criticar con acusaciones reforzó la barrera emocional entre las personas.
Según el Instituto Gottman, cerca del 69 % de los problemas de pareja son “perpetuos”, es decir, no tienen solución definitiva. En esos casos, lo esencial no es eliminar el conflicto, sino dialogarlo con aceptación mutua.
Gómez recomendó una técnica llamada “planteamiento suave”: hablar desde los propios sentimientos (“me siento sola”) en lugar de lanzar acusaciones (“tú eres egoísta”), lo que redujo la defensiva y facilitó la escucha activa.
Consejos prácticos para parejas y cuidadores
- Identifiquen cuándo usan “nunca” o “siempre” y reformulen con ejemplos específicos.
- Sustituyan “culpa” por “responsabilidad” para evitar reproches y abrir espacios de empatía.
- Enfrenten los problemas recurrentes (“perpetuos”) con diálogo amable, inspirados en el método Gottman.
- Practiquen la reparación emocional: reconozcan cuando la conversación se torna negativa y usen muestras de afecto o humor para reconectar.
- Creen momentos sin distracciones (sin redes ni pantallas) para hablar con sinceridad y respetar la perspectiva del otro, como también recomendó Gómez.
Cambiar el lenguaje para transformar la relación
Al erradicar palabras como “nunca”, “siempre” y “culpa” del vocabulario en los momentos de tensión, las parejas pueden evitar la escalada emocional. Usar expresiones más concretas y compasivas mejora la comunicación y promueve la colaboración mutua.
Aunque los conflictos persistian (como sucede en casi todas las relaciones), la manera de abordarlos cambió.
Al adoptar un lenguaje más asertivo y menos acusatorio, se abrió espacio para que ambas personas se sintieran escuchadas y valoradas.
