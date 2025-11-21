Celebridades
El poema que Andrea Bocelli escribió para su hija en su Confirmación
Es una guía para la fe
Ciudad de México.– El famoso tenor italiano Andrea Bocelli dedicó un tierno mensaje dedicado a su hija Virginia, de 13 años, con motivo de la recepción del Sacramento de la Confirmación. El artista escribió una meditación que fusiona la poesía con la sabiduría cristiana sobre el paso del tiempo y el amor incondicional de un padre.
Para Bocelli, la fe nunca ha sido un asunto privado. Es el fundamento que sostiene su vida personal y pública, ya sea a través de su repertorio de música sacra o al compartir momentos íntimos de su núcleo familiar. Su reciente publicación en redes sociales, que rápidamente se viralizó, trascendió las fronteras de la música para tocar una fibra universal en miles de padres.
El Espíritu Santo como flama
El mensaje del tenor a Virginia es una invitación a la pausa y la conciencia. Comenzó con palabras que revelan la fragilidad del tiempo y el asombro paternal:
“Querida Virginia, a ti que nos recuerdas cada día cómo es el amor cuando es fuerte y claro, que buscas la continuidad… a ti solo queremos decirte: detén este momento y atesóralo”.
Bocelli evita caer en la nostalgia por la infancia. En cambio, fundamenta el futuro de su hija en la fuerza que recibe a través del sacramento recién recibido:
“La confirmación es, una vez más, un nuevo comienzo: el Espíritu Santo es una llama que siempre llevarás contigo para iluminar tus pasos… especialmente en las encrucijadas entre lo que es bueno y lo que sería más conveniente”.
Esta reflexión convierte la fe en una brújula para guiar a la joven en la complejidad de la adolescencia y la prepara para la vida adulta, y la fe la acompañará, no como un concepto estático, sino una guía activa.
“Todo cambia, pero nada deja de ser”
El tenor también abordó el sentimiento universal que se resume en la frase “parece que fue ayer”. Con la gentileza de quien ha observado el desarrollo de la vida, Bocelli lo pone en un poema:
“Ayer era un rostro sonriente desde la cuna, hoy una adolescente que despliega talentos y energías, mañana una mujer… y cada vez que nos encontramos en una dulce necesidad… saludamos a la niña que fue y damos la bienvenida a la joven que es”.
Con una frase, profundamente arraigada en la esperanza cristiana, ofrece consuelo y certeza:
“Todo cambia, pero nada deja de ser… porque lo que se ama permanece”.
En una sociedad que a menudo teme a la pérdida, el cantante recuerda que, en el plano espiritual y familiar, el amor verdadero y la gracia recibida son eternos.
El gesto de Andrea Bocelli al compartir este momento familiar no es solo una publicación más en redes sociales, sino un testimonio de que la fama puede ser un faro para señalar valores más profundos: la familia, la paternidad y el amor de Dios.
¿Qué significa la Confirmación?
Como señala la doctrina católica, la Confirmación es el segundo de los tres Sacramentos de Iniciación Cristiana (junto con el Bautismo y la Eucaristía). Su significado es literal: “hacer completamente firme” o “hacer sólido” el don de la fe.
Este sacramento perfecciona la gracia bautismal a través de la efusión especial del Espíritu Santo sobre el confirmado. Otorga una fortaleza especial para difundir y defender la fe con la palabra y la acción, convirtiendo al creyente en un testigo activo de Cristo.
Quien recibe la Confirmación potencia los siete dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios; y fortalece su vínculo con la Iglesia para la misión evangelizadora en el mundo. Es, en esencia, el sacramento de la madurez cristiana.
Un doble milagro: Martha Higareda y su esposo celebran la llegada de sus gemelas
La mamá y una de als bebés enfrentaron complicaciones en el parto
Ciudad de México.- La actriz Martha Higareda y el conferencista Lewis Howes conmovieron a sus seguidores al anunciar el nacimiento de sus hijas gemelas. La noticia, dada a conocer a través de una publicación conjunta en sus redes sociales, va más allá de la simple celebración, pues revela una profunda gratitud por la vida después de superar importantes desafíos médicos.
El mensaje compartido, acompañado de un tierno video con las manos de los recién nacidos, inicia con una exclamación de fe y alegría:
“Gracias a Dios. Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”.
Este sentimiento de bendición se intensifica al detallar que el camino al encuentro de sus hijas no fue sencillo. La pareja fue transparente sobre los problemas de salud que enfrentaron al momento del parto.
“Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.
El anhelo de la maternidad
La emoción del nacimiento es aún más significativa si se considera la trayectoria de salud que Martha Higareda recorrió para poder concebir. Meses la actriz compartió públicamente en su pódcast las dificultades que enfrentó en el pasado para embarazarse debido a la presencia de miomas uterinos, una condición común pero que afecta seriamente la fertilidad.
La actriz relató un periodo de incertidumbre en el que llegó a creer que no lograría su sueño de ser madre: “No iba a poder lograrlo, porque yo tenía una situación que no siempre se habla”. Martha explicó que le detectaron nueve miomas de diversos tamaños, tumores benignos que complican la implantación del embrión. “No facilita que seas fértil, porque el cuerpo dice: ‘aquí tengo algo’”, detalló. Su determinación y el proceso que combinó terapias alternativas con una intervención médica fueron determinantes para culminar en este doble embarazo.
La importancia del apoyo y la familia
La llegada de las gemelas, a pesar de los recientes sobresaltos médicos, es el cierre de un ciclo de fe y esperanza para la pareja, que ahora inicia una nueva etapa de vida en familia. Lewis Howes y Martha Higareda agradecieron el soporte de su círculo más cercano, y el valor de contar con redes de apoyo sólidas y entornos empáticos.
“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo”.
Finalmente, la pareja eligió una cita de la canción “These small hands” de Teddy Swims para mostrar la emoción de su nueva paternidad, un mensaje que resuena con el valor intrínseco de la vida y la conexión inmediata con sus hijas: “Oh, I never loved myself Until the day I held These small hands”.
El nacimiento de las gemelas es un poderoso recordatorio del milagro de la vida.
Disfrutar música en vivo afianza los lazos familiares
Prefieren experiencias como un concierto
Ciudad de México.- La experiencia de asistir a un concierto va más allá del simple espectáculo; se ha consolidado como la forma de entretenimiento predilecta a nivel mundial y, lo más importante, como un motor de conexión humana. Según el informe “Living for Live” de Live Nation, basado en una encuesta a 40 mil personas en 15 países, la música en vivo es hoy la actividad favorita de las personas, incluso por encima de gigantes como el streaming y el deporte.
Russell Wallach, presidente global de Medios de Live Nation, subraya esta tendencia: “La música en vivo no solo está creciendo: está moldeando economías y definiendo la cultura en tiempo real”.
Conciertos: La nueva experiencia familiar
El reporte arroja datos significativos sobre el valor que los fans otorgan a las vivencias compartidas. Casi 4 de cada 10 personas eligirían la música en vivo si solo pudieran seleccionar un tipo de entretenimiento para toda su vida, y un abrumador 80 por ciento prefiere gastar su dinero en experiencias reales antes que en cosas materiales.
El aspecto más relevante es el rol de los conciertos como nuevos “hitos de vida”. El estudio revela que casi el 80 por ciento de los encuestados afirma que los conciertos fortalecen los lazos familiares.
“Esto demuestra que asistir a un show con seres queridos se convierte en un recuerdo poderoso, un evento planificado y conmemorado”.
Además Wallach apunta que la mayoría de las personas organiza su calendario con anticipación solo para asegurarse de asistir a estos eventos.
Conexión genuina en la era digital
En un contexto dominado por la tecnología y lo virtual, la música en vivo representa una búsqueda activa de autenticidad. El 93 por ciento de los fans asiste a conciertos precisamente porque anhela experiencias reales y huye de las virtuales.
Además de unir a la familia y acercar a los amigos, la música en vivo rompe barreras geográficas y lingüísticas y la movilidad es prueba de ello, casi 6 de cada 10 fans viajan anualmente para ver a sus artistas, impulsando el turismo.
La música en vivo se posiciona, así, no sólo como un entretenimiento, sino como una de las fuerzas más poderosas para la conexión emocional y cultural a nivel global, deja claro que el vínculo humano aún es una prioridad.
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
Sufre ansiedad y claustrofobia
Ciudad de México.- La actriz Lola Cortés tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality show La Granja VIP este domingo, tras 28 días de encierro. La artista explicó, en un momento de quiebre, que el entorno del programa había agravado sus condiciones de trastorno de ansiedad y claustrofobia. Su decisión, de priorizar su salud mental y bienestar sobre el compromiso televisivo, generó una ola de empatía, incluyendo un inesperado y respetuoso mensaje de Jolette, la exconcursante de La Academia con la que mantuvo una histórica rivalidad.
El costo del encierro
Con un llanto incontrolable Lola Cortés se despidió de la competencia en el reality show, después de revelar su estado de salud mental. La actriz, conocida por su fuerte carácter en los escenarios y la televisión, mostró su lado más vulnerable al explicar que el encierro total del programa la afectó.
Detalló que padece un trastorno de ansiedad que, de acuerdo con la información médica disponible, se caracteriza por episodios intensos y recurrentes de preocupación, miedo y angustia, a menudo acompañados de síntomas físicos como palpitaciones y dificultad para respirar. A esta condición se sumó la claustrofobia, el miedo irracional e intenso a los espacios cerrados o confinados, la cual se potenció al estar sin comunicación con el exterior.
La artista de teatro musical relató que desconocía la naturaleza de “encierro” total del proyecto y por eso aceptó; pero ante el aumento de sus síntomas, no dudó en tomar una medida radical para protegerse.
“Quiero que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores, arreglar mi cuerpo, mi mente, mi familia no merece esto”, suplicó la actriz ante las cámaras. Hizo hincapié que su condición no es una debilidad emocional, sino una afección biológica que debe ser tratada.
“Esto es biológico, esto no es depresión y ya, yo no produzco serotonina el regulador del estrés”.
Resaltó que experimentó más ataques de pánico en las últimas semanas que desde que le fue detectado el trastorno.
Al salir del foro, Lola Cortés fue recibida por su hija Dariana, cuyo abrazo incondicional y contención emocional se volvieron virales; esto mostró el papel fundamental del apoyo familiar en momentos de crisis.
Jolette tuvo un gesto de empatía y reconciliación
Lo que en el pasado fue una confrontación en el medio del espectáculo, se transformó en una lección de empatía. Jolette, la ex participante de La Academia que fue blanco de las duras críticas de Lola hace 20 años, se pronunció sobre la situación.
Lejos de la rivalidad que marcó su historial, Jolette, quien también abandonó un reality, habló con sensibilidad y pidió respeto al público por la decisión de Lolita.
“Si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir. Le pido a la gente que tenga respeto por el tema y por su persona”.
A la pregunta de un medio de espectáculos escandaloso, Jolette cerró con un mensaje que se interpretó como un gesto de reconciliación y madurez.
“Yo no puedo saber quién es Lolita hoy. La conocí hace 20 años, pero si ella no pudo resistir, lo respeto absolutamente y deseo que sane y se recupere”.
La decisión de Lola Cortés y la respuesta de Jolette abren un debate necesario sobre los riesgos de la fama y la presión extrema en los formatos de telerrealidad, promoviendo un diálogo más honesto sobre la salud mental en el medio del espectáculo.
Nacho Cano es padrino de bautizo en la Basílica de Guadalupe
Se interpreto su tema “El Bautismo”
Ciudad de México.- La fe, la música y la vida familiar se reunieron en la Villa de Guadalupe durante el bautizo de Leonardo, sobrino de Alan Hernández, actor que interpreta a Moctezuma en Malinche el Musical. La ceremonia fue en la Iglesia del Pocito, uno de los templos más emblemáticos y contó con la participación del compositor y productor español Nacho Cano, creador del musical.
Durante la celebración se interpretó “El Bautismo”, tema compuesto por Nacho Cano y presentado originalmente dentro de la obra Malinche, donde retrata el momento en que Malintzin recibe el sacramento y con ello inicia el proceso que el autor identifica como el primer bautismo masivo de mujeres en América. El compositor puso la canción a disposición de las familias mexicanas para acompañar este sacramento en contextos reales, no solo escénicos.
Bautismo y música van de la mano
La misa fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien destacó la dimensión espiritual y comunitaria de la música dentro del rito:
“El bautismo es un acto muy solemne y toda solemnidad requiere una música, y la música viene con la voz y el ritmo del corazón. Yo te invito a que esta canción del bautismo de Malinche la puedas escuchar en tu bautismo. Es una canción para vivirla aquí, con la pila bautismal, accediendo a nuevos hijos a nuestra iglesia. Una iglesia llena de paz, misericordia y amor”.
“El Bautismo” fue compuesta para acompañar el sacramento
La presencia de Nacho Cano en el bautizo de Leonardo refleja la intención que ha señalado desde su llegada a México: que la canción no permanezca solo dentro del espectáculo teatral, sino que se integre a la vida cotidiana de las familias.
Su deseo —expresado desde 2023 cuando presentó el tema al Papa Francisco en el Vaticano— es que “El Bautismo” se escuche de forma libre en parroquias y celebraciones sacramentales.
La historia de este tema tiene un recorrido espiritual y artístico que une a España y México. En julio, Nacho Cano lo entregó como obsequio a la Basílica de Guadalupe, donde el elenco de la obra lo interpretó frente a la Virgen de Guadalupe. Fue la primera vez que una compañía teatral realizaba un acto de este tipo dentro del recinto mariano.
La ceremonia de Leonardo forma parte de este nuevo vínculo entre el musical y las experiencias familiares reales. Para Cano, la música creada para el escenario adquiere un nuevo sentido cuando acompaña los sacramentos vividos dentro de la comunidad y la fe. En su mensaje, reiteró que la canción se ofrece como un regalo para todas las parroquias y familias que deseen utilizarla en celebraciones de bautismo.
Malinche continúa en temporada y se integra a la vida cotidiana en México
El estreno del musical Malinche en México ocurrió en marzo de 2025 en el Frontón México, donde permanece en temporada. La pieza teatral recupera la figura de Malintzin desde una perspectiva histórica y musical, narrando su encuentro con Hernán Cortés y el inicio del mestizaje. Dentro de la obra, el bautismo se representa como un momento clave de transformación y nueva identidad.
Más allá del acontecimiento artístico, este gesto coloca en primer plano el valor de la familia, la transmisión de la fe y la continuidad de la tradición bautismal en la Iglesia en México. En la actualidad, las producciones culturales se distancian de lo religioso, Malinche abre un puente inverso: desde el teatro hacia la vida.
Este bautizo muestra cómo la cultura puede volver a encontrarse con lo sagrado sin perder su lenguaje artístico, reforzando la importancia de las raíces, la identidad compartida y la vida familiar.
