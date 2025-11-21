“No salgan”: transportistas alertan que el lunes será crítico por megabloqueo en todo México

Ciudad de México.— Transportistas y campesinos confirmaron que bloquearán autopistas y aduanas en todo el país el lunes 24 de noviembre e hicieron un llamado a la ciudadanía: evitar cualquier viaje por carretera y “mejor quedarse en casa”.
La advertencia se dirige no solo a los usuarios habituales de las vías federales, sino también a miles de familias que regresan a México desde Estados Unidos para celebrar el Día de Acción de Gracias, y a quienes planean actividades comerciales por el Black Friday.
Las organizaciones convocantes —el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)— confirmaron que los cierres comenzarán a las 8:00 de la mañana, afectando rutas estratégicas y accesos a la Ciudad de México.
Bloqueos en puntos clave y afectaciones nacionales
De acuerdo con mensajes difundidos por los líderes del movimiento, el operativo contempla cierres simultáneos en vialidades como la México–Querétaro, México–Toluca, México–Pachuca, México–Puebla, México–Cuernavaca y México–Acapulco.
Lee: ¿Cómo impacta el crecimiento del transporte urbano en la calidad de vida de las familias?
También se prevén bloqueos en aduanas del norte y tramos históricos de protesta, como la carretera Panamericana, la México 15, la Federal 85 o las casetas de San Miguel Zapotitlán, El Pisal, Cuatro Caminos y Calera.
“No habrá paso para nadie en las principales rutas del país”, advirtieron las organizaciones de transportistas a través de un comunicado.
Insistieron en que el objetivo es presionar para atender demandas de seguridad carretera, combatir la extorsión y mejoras en el sector.
En estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y el Estado de México, las movilizaciones podrían replicar el comportamiento observado en las protestas del 3 de noviembre, cuando se registraron afectaciones en Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Toluca, Naucalpan, Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli.
Campesinos y transportistas anuncian cierres totales
La ANTAC informó en redes sociales que las acciones del lunes incluyen tomas de carreteras, bloqueos en complejos industriales y cierre de aduanas.
“Te hacemos una invitación para que no salgas a carreteras”, advirtieron los transportistas.
Por su parte, los campesinos dejaron en claro que las protestas podrían prolongarse si no hay respuesta.
“Compañeros, el 24 de noviembre nos vamos a la toma de carreteras, al cierre total y a la toma de la industria y las aduanas. La lucha continúa”, advirtió el FNRCM.
Los convocantes aseguraron que los servicios de emergencia y el transporte público no serán detenidos.
Preocupación por familias que viajan desde Estados Unidos
El megabloqueo nacional adquiere relevancia en un fin de semana en el que miles de familias mexicanas cruzan la frontera para visitar a sus parientes.
La celebración de Acción de Gracias y las compras por Black Friday generan un flujo habitual de visitantes en carreteras y aduanas del norte, donde también se prevén cierres totales.
Las organizaciones advirtieron que las entradas y salidas fronterizas, incluidas las de Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, podrían registrar bloqueos prolongados.
Demandas: seguridad en carretera y atención a delitos
Los líderes del movimiento reiteraron que las acciones responden a la falta de atención a la inseguridad carretera.
Entre los puntos exigidos se encuentran paradores seguros, fiscalías especializadas, botones de auxilio, cámaras en rutas peligrosas, patrullajes permanentes de Guardia Nacional, cierre de accesos irregulares y uso de drones para identificar unidades sospechosas.
“El índice de asaltos, de robos y hasta de asesinatos ha subido bastante. En sexenios pasados se robaban de 6 a 7 camiones por día; hoy anda hasta en 80 camiones por día”, aseguró en conferencia Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC.
Añadió que la protesta busca proteger a todos los usuarios, incluidos automovilistas particulares y pasajeros.
Acciones previstas y estados en alerta
Los convocantes planean la instalación de puntos de cierre desde la mañana. La ANTAC informó que los horarios y tramos definitivos serán precisados entre viernes y fin de semana.
Sin embargo, el paro nacional está confirmado y advirtió que los cierres podrían mantenerse de forma indefinida si no hay diálogo con autoridades.
Las principales alertas se concentran en:
- Accesos a la CDMX
- Aduanas del norte
- Tramos de alta afluencia en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Zacatecas
- Corredores logísticos del Bajío
- Rutas interestatales del Estado de México
Las organizaciones insistieron en que la población planee rutas alternas, modifique horarios o retrase viajes no esenciales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Estados
Innovation Fest Jalisco consolida el liderazgo del estado en innovación y tecnología
Guadalajara.— Durante la inauguración del Innovation Fest Jalisco 2025, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad “es, sin duda alguna, un oasis de la innovación”, resaltando que Jalisco se ha consolidado como “un territorio de mente factura” gracias al ecosistema tecnológico, académico y empresarial que impulsa el desarrollo económico del estado.
El mandatario también destacó el desempeño sobresaliente de Jalisco en materia de exportaciones. Señaló que, mientras el promedio nacional de exportaciones de México al mundo creció 5% entre enero y junio, en ese mismo periodo Jalisco registró un incremento del 41%, es decir, ocho veces más que el promedio nacional, lo que confirma el papel del estado como líder en competitividad y desarrollo industrial avanzado.
Por su parte, el secretario de innovación del estado, Horacio Fernández Castillo, agradeció a los más de ocho mil jóvenes ahí presentes, su participación en el evento y les dijo, es para ustedes para quienes estamos trabajando, ustedes son quienes hacen grande al Estado y le dan esa vitalidad y fuerza innovadoras que siempre ha tenido.
La inteligencia artificial como motor económico
Uno de los mensajes más contundentes de la jornada provino de Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, quien enfatizó que “fuera de la IA, todas las economías están en crisis”, subrayando que la inteligencia artificial se ha convertido en el eje transformador de la economía mundial.
Vega comparó la irrupción de la IA con la revolución que significó la llegada de Uber frente a los taxis tradicionales, recordando que “la tecnología siempre se impone” y que quienes no la adopten corren el riesgo de quedar rezagados.
Aseguró que aprender IA es hoy una habilidad indispensable para cualquier profesional, y que la industria apenas está en su fase inicial. Señaló que actualmente vivimos un momento equivalente a la “era del BlackBerry” en la revolución móvil, anticipando una transformación mucho mayor en los próximos años.
El cliente como guía para la innovación
Más tarde, Alex Santana, Gerente de Capital de Riesgo en Amazon, retomó una de las máximas del fundador Jeff Bezos:
“Los clientes siempre están hermosa y maravillosamente insatisfechos”.
Explicó que esta filosofía impulsa a Amazon a mejorar constantemente, poniendo al cliente como la línea central de todas las decisiones y reforzando la idea de que siempre es posible ofrecer más, mejor y más rápido en un entorno altamente competitivo.
NVIDIA y la evolución acelerada de la IA
En su intervención, Jomas Silva, Developer Relations Manager en NVIDIA para América Latina, recordó que la inteligencia artificial tiene sus raíces en la década de 1950, pero que en 2022 —con el anuncio de ChatGPT— el mundo experimentó una revolución tecnológica sin precedentes.
Silva explicó que en los últimos ocho años se ha multiplicado mil veces la capacidad computacional y, simultáneamente, se ha reducido 45 mil veces el consumo de energía, un avance que ha permitido el reciente auge de la IA generativa.
Añadió que el desarrollo de la IA ha pasado por tres grandes etapas:
1. La IA que percibe
2. La IA que genera
3. La IA que razona
Destacó que NVIDIA ha sido clave en esta evolución al diseñar y fabricar GPUs y chips esenciales para la computación acelerada, habilitando el entrenamiento y la operación de modelos complejos de inteligencia artificial. Lo que comenzó como una empresa enfocada en videojuegos, señaló, hoy es un pilar global de la industria de la IA, con impacto directo en sectores como la robótica, los vehículos autónomos y la IA generativa.
El primer día del Innovation Fest Jalisco 2025 concluyó con una destacada participación del ecosistema tecnológico, reafirmando el liderazgo del estado como referente nacional e internacional en innovación, ciencia y tecnología.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
“No repitan mis errores”; La Chivita Vallejo encontró en la talacha el renacimiento más profundo
Ciudad de México.— La historia de César Adrián Vallejo inicia en las calles de León, Guanajuato, donde un niño soñaba portar un uniforme profesional y encontró en la talacha un refugio para sanar, reconstruirse y volver a creer en sí mismo.
La gente lo recibe con cariño en cada cancha de futbol. Lo buscan para una foto, lo llaman por su apodo “La Chivita” y le recuerdan que su historia mueve a quienes siguen cargando sueños rotos.
Un niño que buscó el futbol para cambiar su vida
César Abraham Vallejo Mendoza creció entre canchas polvosas, amigos de barrio y una vida familiar marcada por esfuerzos cotidianos. El balón se convirtió en su mejor amigo. El futbol era su manera de imaginar otro destino.
A los 16 años vivió su primer salto grande. La Tercera División se quedó corta para su talento y llegó a Cancún con Atlante para entrenar con Primera División del Futbol mexicano. La emoción era enorme. El miedo también. La distancia y la falta de recursos golpearon fuerte. No pidió lujos, pidió apoyo para comer, entrenar y sobrevivir lejos de casa. La nostalgia lo venció. Lloró por regresar y perdió la oportunidad que tantos esperan.
Ese primer tropiezo dejó una marca profunda.
Las malas decisiones que duelen más que las derrotas
En Unión de Curtidores vivió una etapa decisiva. El equipo peleaba el ascenso a Primera A y él tenía un lugar en la final. Su talento lo impulsaba, su entorno lo frenaba. El barrio, los amigos, las noches largas, la impulsividad. En lugar de presentarse en el Estadio tomó un camino distinto: eligió la playa.
Esa decisión lo persigue hasta hoy.
Más tarde llegó el llamado de Gustavo Matosas desde Primera División. Lo quiso en ek Club León sin verlo en persona porque las referencias en video lo daban como un delantero explosivo. Lo esperaban uniforme nuevo, la posibilidad de Copa MX y el salto que cualquier futbolista desea. Sin embargo, al ver la sesión física de su primer entrenamiento no se adaptó. Salió del campo y tomó un camión de regreso.
El tercer intento que terminó por derrumbarlo
Volvió a León mediante visorías y lo aceptaron de inmediato. En pocos días se ganó un puesto titular y desplazó a un seleccionado estadounidense. Parecía el inicio de una historia luminosa. Sin embargo, el salario de tres mil pesos mensuales lo puso contra la realidad. Jugadores sin actividad cobraban varios miles más. Él alimentaba a su familia y buscaba estabilidad.
Aparece “La talacha” y lo llamó con fuerza. En un partido podía recibir más de lo que el club le ofrecía en un mes. Cuando supieron que jugaba en clubes amateurs, lo separaron. Tenía 20 años y veía cómo se cerraban tres puertas que él mismo había dejado caer. No tuvo representante, no tuvo quien lo guiara. Solo contó con su talento y sus errores.
Qué es la talacha y por qué cambió su vida
La talacha en México representa el futbol amateur donde equipos llaneros contratan jugadores para fortalecer sus filas. Es trabajo sin contrato, sin seguro y sin garantías. Un jugador puede recibir desde 150 pesos por partido hasta más de 3 mil según su nivel. La cancha puede ser de tierra, pasto sintético o pasto natural. Lo único seguro es el esfuerzo.
En ese mundo encontró un nuevo hogar. A diferencia de los clubes, la afición le abrió los brazos. Lo llaman “La Chivita”. Lo reciben con aplausos. Lo buscan para una foto. Lo quieren porque juega sin filtros. Se convirtió en referente del futbol llanero y en inspiración para quienes viven entre el sueño profesional y la necesidad económica.
La verdadera victoria: cambiar y aprender
El César de hoy no se parece al de los 16 ni al de los 20 años. Entrena, se cuida, respeta su cuerpo y su mente. Cada vez que cuenta su historia lo hace con honestidad, como quien mira una vida que pudo ser distinta, aunque ahora entiende que cada caída tuvo un sentido.
Él mismo lo dice con claridad:
“Tuve tres oportunidades y las perdí por decisiones equivocadas. No fue por talento. Fue por no cuidarme, por no ponerme las pilas. Tanta gente pide una chance y yo desperdicié tres. Por eso les digo a los jóvenes: no repitan mis errores. El desmadre no te lleva a nada bueno. Si yo hubiera usado la cabeza, hoy estaría en otro lugar”.
Su mensaje no regaña. Acompaña. Nace de la experiencia. “La Chivita” sabe que muchos jóvenes viven con prisa, rodeados de tentaciones, cargados de ilusiones. Él quiere que entiendan que el talento no basta y que la disciplina sostiene.
No existe un camino perfecto, solo un camino propio
La historia de César “La Chiva” Vallejo no terminó en los estadios profesionales, aunque tampoco quedó atrapada en los “errores”. Encontró una ruta distinta, más dura y más humana. Entendió que la vida no siempre concede segundas oportunidades, pero a veces concede una tercera o una cuarta para quien decide levantarse.
Hoy emociona a las canchas llaneras de México y Estados Unidos. Su nombre circula en redes sociales, invitaciones a torneos y narraciones improvisadas desde la tribuna. Su vida recuerda que un sueño no se cancela, sólo cambia de forma.
Y lo más importante, deja un mensaje para los jóvenes: “Pónganse pilas. No regalen lo que el talento ya les dio”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
La generación de las seis horas: tecnología sin guía y salud mental sin prioridad
Ciudad de México.— La adolescencia en América Latina avanza entre pantallas encendidas y entornos inseguros que moldean el carácter, la conducta y la salud mental de millones de jóvenes. La tecnología se vuelve refugio y riesgo, mientras la violencia del entorno y la falta de supervisión abren grietas que se prolongan hasta la vida adulta. En medio de este panorama, especialistas advierten que la región y principalmente en México, enfrenta un desafío urgente al no considerar la salud emocional como una prioridad de largo plazo.
Uso de la tecnología sin acompañamiento
La coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, María Elena Medina-Mora Icaza, alertó que la tecnología se usa más para entretenimiento que para estudio.
Los adolescentes pasan en promedio seis horas diarias frente a las pantallas sin supervisión. Ese tiempo prolongado implica que los jóvenes reducen horas de sueño y realizan actividades básicas con el celular en la mano, lo que altera rutinas y hábitos fundamentales.
Medina-Mora señaló la necesidad de promover un uso responsable de la tecnología de forma que no afecte el desarrollo físico, emocional y social. La especialista advirtió que la falta de acompañamiento convierte la hiperconectividad en un riesgo que crece en silencio.
Violencia y sus efectos desde la primera infancia
La exposición constante a la violencia genera consecuencias visibles desde edades tempranas. La académica explicó que los bebés pueden presentar conductas inmaduras, estrés y miedo. En la niñez surgen actitudes agresivas y bajo rendimiento escolar. Durante la adolescencia se observan dificultades conductuales, problemas académicos y acciones como robos y comportamientos disruptivos.
Los trastornos más comunes a escala global son ansiedad, depresión y fobias específicas. Las encuestas indican que 51 por ciento de quienes enfrentan un problema mental lo experimentaron por primera vez durante la adolescencia o al inicio de la edad adulta universitaria. Pese a ello, la salud mental no se reconoce como enfermedad crónica no transmisible y los recursos asignados siguen siendo insuficientes.
Los 15 años, punto crítico en la aparición de padecimientos
Medina-Mora afirmó que los 15 años representan la edad clave en el inicio de los trastornos mentales. La mediana de aparición es a los 19 en varones y 20 en mujeres, lo que convierte a las preparatorias y universidades en espacios esenciales para la detección temprana. La experta insistió en que la prevención, el acompañamiento y la atención oportuna evitan daños permanentes.
En estudios cualitativos de distintos países, 50 por ciento de los alumnos que alguna vez pensaron en quitarse la vida nunca se lo compartieron a alguien. El silencio, dijo, es un indicador que exige ambientes más seguros y redes de confianza para niñas, niños y adolescentes.
América Latina, territorio donde la violencia alcanza a los jóvenes
La región enfrenta los niveles más altos de violencia delictiva del mundo. La especialista subrayó que el negocio de las drogas influye en la inseguridad que afecta especialmente a las juventudes. La organización Reinserta ha documentado la manera en que la delincuencia organizada recluta a menores: a los 9 años algunos llevan mensajes o roban, a los 12 transportan drogas y a los 16 ya portan armas o participan en secuestros. En ciertos grupos, si detectan habilidad, el acceso a las armas ocurre a edades aún menores. La esperanza de vida en estos contextos se reduce drásticamente.
A esto se suma la relación positiva entre desventaja socioeconómica y uso de drogas. En México, la inseguridad en colonias marginadas tiene impacto directo en la vida emocional y conductual de estudiantes, quienes crecen entre soledad, ansiedad, depresión, adicciones e hiperconectividad con poca vida en comunidad.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
¿Vacunarse en el embarazo? la pregunta que se hacen futuras mamás
Ciudad de México.— La protección de una vida empieza antes del parto, y la vacunación se ha convertido en el escudo más eficaz para resguardar a la mujer y al recién nacido. Especialistas subrayan que inmunizar durante el embarazo previene enfermedades graves y fortalece las defensas del bebé desde el primer instante.
Atención a madre y recién nacido
El director del Hospital de la Mujer Daniel Oswaldo Gómez Rabadán, dijo que Estamos convencidos de que invertir en vacunación para mujeres y fomentar la lactancia materna es invertir en un futuro más saludable”.
Indicó que cada acción que lleva a cabo el Hospital de la Mujer es para garantizar una atención integral, oportuna y con calidad a las mujeres y recién nacidos.
Gómez Rabadán reconoció que los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) de la Secretaría de Salud abordan el cuidado de las mujeres embarazadas y el periodo de los primeros mil días de vida, lo que representa una pieza clave en la innovación y fortalecimiento de las estrategias de salud pública.
Protección desde la gestación
Por su parte, el líder de la Red de Innovación e Investigación en Salud de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Miguel Ángel García Salcido destacó la importancia de generar salud desde antes del nacimiento, y que la vacunación es el instrumento que más vidas ha salvado en el mundo.
“Lo que sucede en la primera etapa de la vida repercute durante la infancia y vida adulta, así como en las y los adultos mayores, por ello la planeación de actividades debe darse con una visión de curso de vida”, mencionó.
Añadió que al proteger a las niñas y niños desde la gestación, mediante la vacunación durante el embarazo, se fortalece su capacidad de responder a las infecciones y por ende se fortalece su salud en general.
Cartillas de Vacunación
Miguel Ángel García Salcido destacó que México cuenta con cartillas de vacunación para cada edad. Citó como ejemplo que en la de cero a nueve años se aplican las vacunas BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Triple Viral (SRP) y DPT. En los adolescentes, además de las que ya recibieron en la infancia y los refuerzos de las mismas, también se aplica la dosis contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer cérvico uterino.
En los adultos se agregan los refuerzos contra COVID-19 e influenza, entre otras; a las mujeres embarazadas se aplican las vacunas contra tétanos, difteria y pertussis acelular, esta última que protege contra la tosferina.
Dejar miedo a la vacunación
Mientras, la jefa del servicio de Epidemiología del Hospital de la Mujer, Ada Karina Contreras Gutiérrez, hizo un llamado a las mujeres embarazadas a vacunarse y a dejar los miedos a la vacunación durante la gestación; precisó que las vacunas indicadas durante el embarazo son seguras y efectivas.
La especialista aseguró que la salud es un derecho y la vacunación es una forma de ejercerlo.
Atención integral durante el embarazo
Finalmente, la titular de la CCINSHAE, Marta Zapata Tarrés reconoció el esfuerzo del personal de salud por fortalecer la atención integral durante el embarazo, así como la labor del Hospital de la Mujer en la promoción de la salud pública.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
“No salgan”: transportistas alertan que el lunes será crítico por megabloqueo en todo México
El poema que Andrea Bocelli escribió para su hija en su Confirmación
La causa científica que hace a los niños “melindrosos”
Fátima Bosch, su caracter y su devoción a la Virgen de Guadalupe la llevaron a ganar Miss Universo
Innovation Fest Jalisco consolida el liderazgo del estado en innovación y tecnología
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Dignidad Humanahace 2 días
Abuso infantil sin fecha de caducidad: víctimas pueden denunciar al cumplir 18 años
-
Méxicohace 2 días
La muerte de Paloma Nicole impulsa reforma para proteger a los menores de edad
-
Mundohace 2 días
Centros de apoyo a embarazadas ofrecen esperanza a mujeres en EE.UU.
-
Méxicohace 2 días
Siete de cada diez alumnos sufren violencia; Analizan videovigilancia en escuelas