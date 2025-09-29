Transporte gratuito para estudiantes: propuesta que busca frenar abandono escolar en México

Ciudad de México.— El acceso a la educación en México enfrenta dos obstáculos: el costo y la disponibilidad del transporte. Para miles de niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades rurales o zonas marginadas, el trayecto diario hacia la escuela implica largas horas de camino, gastos difíciles de cubrir y riesgos de inseguridad.
El peso de la distancia en la educación
En municipios rurales, pequeñas ciudades e incluso en periferias de grandes metrópolis, la distancia entre el hogar y la escuela puede superar los 15 kilómetros. La falta de rutas escolares seguras y de sistemas de transporte confiables convierte el traslado en un factor de exclusión. Muchas familias destinan recursos limitados para cubrir pasajes que, en algunos casos, resultan más altos que el propio gasto en materiales escolares.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la lejanía entre el domicilio y los centros educativos constituye un factor estructural que incide en la permanencia escolar, particularmente en los niveles medio superior y superior.
Cuando ir a la escuela se convierte en un riesgo
El traslado también representa un problema de seguridad. Niñas, niños y adolescentes deben recorrer caminos poco protegidos o depender de transportes improvisados.
LEE La educación depende de la conciencia social y cívica, así como de una amplia base participativa; convergen especialistas
El tiempo invertido en trayectos extensos repercute en la calidad de vida y en el rendimiento académico. Estudiantes que salen de casa muy temprano y regresan al anochecer enfrentan desgaste físico y emocional que afecta su desempeño escolar.
Iniciativa en el Congreso
Ante este panorama, el diputado del PAN, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 115 de la Ley General de Educación. El planteamiento establece que el gobierno promoverá y coordinará un programa de transporte público gratuito para estudiantes inscritos en instituciones del sistema educativo nacional, con prioridad en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación.
“Dicha problemática se agrava ante la ausencia de rutas escolares seguras y sistemas de transporte grandes, lo cual limita el ejercicio efectivo del derecho a la educación consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política, y contraviene los principios de equidad, accesibilidad y permanencia escolar establecidos en la Ley General de Educación”, añadió.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación y busca que el apoyo tenga alcance nacional. El objetivo es que el transporte deje de ser un obstáculo y se convierta en un mecanismo para garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.
Continuidad del debate
El transporte gratuito para estudiantes se encuentra en análisis legislativo. De aprobarse, se prevé que el programa atienda a quienes enfrentan mayores retos de movilidad, especialmente en zonas apartadas y de difícil acceso.
“El aborto seguro no existe”, advierte el Colectivo Mujeres de México
Ciudad de México.— El Colectivo Mujeres de México advirtió, con base en cifras oficiales y estudios internacionales, que el aborto no es seguro ni protege a las mujeres. Por el contario señaló que el aborto incrementa hasta un 81% los riesgos de problemas de salud mental, duplica la probabilidad de suicidio y eleva la mortalidad prematura asociada a complicaciones físicas.
Evidencias presentadas por el colectivo
De acuerdo con los datos difundidos por el Colectivo Mujeres de México, investigaciones internacionales muestran que incluso el aborto inducido bajo un marco legal eleva el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.
La organización afirmó que el aborto no resuelve situaciones de violencia, sino que en muchos casos las perpetúa.
El Colectivo Mujeres de México explicó que:
No existe el aborto seguro. Estudios internacionales confirman que incluso el aborto inducido legal incrementa el riesgo de depresión, ansiedad, suicidio y complicaciones en embarazos posteriores.
El aborto no resuelve la violencia. Al contrario, la perpetúa: muchas mujeres lo hacen bajo presión, miedo o abandono. Legal o ilegal, deja secuelas físicas, emocionales y psicológicas.
Las prioridades reales de la mujer están en otro lado. Inseguridad, falta de atención obstétrica, pobreza y abandono institucional son problemas urgentes.
En lugar de promover el aborto, deben atenderse con políticas públicas efectivas.
LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
Prioridades que requieren atención
El colectivo subrayó que las prioridades reales de la mujer en México están relacionadas con la inseguridad, la falta de atención obstétrica de calidad, la pobreza y el abandono institucional.
En este sentido, pidieron que se implementen políticas públicas efectivas enfocadas en la atención integral de la salud materna y en el acompañamiento a las mujeres, en lugar de impulsar el aborto como solución.
Llamado a las autoridades
En su pronunciamiento, el Colectivo Mujeres de México señaló que “el aborto seguro no existe” y exhortó a las autoridades a invertir en salud obstétrica, justicia y protección frente a la violencia.
“No hay libertad en el aborto; sí la hay en elegir la vida y construir paz para nuestras familias y nuestro país”, concluyó.
En tres horas cayó la lluvia de un mes: familias de Neza luchan contra las inundaciones
Nezahualcóyotl.— Las fuertes lluvias del fin de semana sorprendieron a familias de la zona oriente del Valle de México. En Nezahualcóyotl, Estado de México, en pocas horas el agua ingresó a viviendas y dejó calles anegadas.
Casas bajo el agua
En colonias de Nezahualcóyotl, familias pasaron la noche sacando agua de sus viviendas después de que una lluvia intensa afectó sus domicilios. En cuestión de horas, el agua alcanzó niveles que complicaron la movilidad y la seguridad de los vecinos.
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Brigadas en acción durante la emergencia
Las zonas más afectadas reciben la atención de equipos de ODAPAS, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y brigadas municipales, que trabajaron durante la noche y madrugada para disminuir los niveles de agua.
“Trabajan en las zonas afectadas para atender a las familias y brindarles el apoyo que necesitan”, indicó Cerqueda, al referirse a las cuadrillas que recorrieron las colonias afectadas.
Apoyo en limpieza y servicios médicos
Cerqueda informó que integrantes de la brigada Por Amor a Neza apoyan a los vecinos en la limpieza de calles y viviendas. Además, se instalaron puntos de atención médica para realizar valoraciones a quienes lo requieran.
LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Basura, un obstáculo en el drenaje
La acumulación de desechos en el drenaje fue otro factor que agravó la situación, según informó el alcalde. “Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Pidió a la población colaborar: “No vamos a parar con este trabajo. Y pedirles, hagamos equipo, no tiremos basura, está en nuestras manos prevenir”.
Un esfuerzo que no se detiene
Aunque los niveles de agua han disminuido lentamente, las brigadas municipales continúan con labores de desalojo y limpieza. “No ha sido sencillo el día, los niveles en algunas zonas han disminuido lentamente y complica la limpieza en el interior de los domicilios, sin embargo estamos trabajando en todo lo humanamente posible para que esta situación se aminore”, aseguró Cerqueda.
Atención a familias
El operativo en Nezahualcóyotl se mantiene con acciones de limpieza, apoyo a viviendas y atención médica. La prioridad, según informó la autoridad municipal, es atender de manera directa a las familias que enfrentan daños por las inundaciones en la zona oriente del Valle de México.
Familias salen a calles de Guadalajara para celebrar la vida
Jalisco.— En el corazón de Guadalajara, Jalisco, las calles se transformaron en un punto de encuentro familiar. Decenas de hombres y mujeres de todas las edades, vestidas de blanco caminaron con globos azules y rosas, uniendo voces y pasos en una marcha que buscó transmitir un mensaje: defender a la mujer, la vida y la dignidad de cada persona.
Una caminata con ambiente de unidad
Niños, jóvenes, padres y abuelos participaron el fin de semana en una jornada festiva. Durante el recorrido de la Marcha a favor de la mujer y de la Vida se escucharon consignas como “¡Yo sí le voy, le voy a la vida!”, que resonaron en el trayecto desde la Plaza del Expiatorio hasta la Plaza Guadalajara. El ambiente fue familiar y pacífico, marcado por la presencia de generaciones que compartieron un mismo compromiso.
En favor de la mujer
El presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, Jaime Cedillo, expresó que la causa no se limita a un momento, sino que busca defender la vida desde la concepción hasta la vejez, siempre con respeto a la dignidad humana. Subrayó que la celebración es también una manifestación en favor de la mujer, la familia y la niñez.
LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Inhumano
Durante la caminata se hizo referencia a las discusiones legislativas en torno al aborto a nivel nacional y local. Cedillo advirtió que en distintos congresos del país se han aprobado reformas que permiten la despenalización y que existen iniciativas para eliminar cualquier restricción a esta práctica. Recordó la reciente propuesta presentada en Jalisco para suprimir por completo el delito de aborto incluso después de las 12 semanas de gestación.
La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para suprimir por completo el delito de aborto, incluso cuando este se practique después de las 12 semanas de gestación.
Al respecto, Jaime Cedillo calificó de “aberrante y verdaderamente inhumano” dicha iniciativa.
De acuerdo son los organizadores la marcha en favor de la Mujer y la Vida se enmarca en las acciones ciudadanas que buscan mantener vigente el valor de la vida y refleja un esfuerzo constante de familias.
Jóvenes piden políticas públicas que protegan la vida y la familia
Ciudad de México.— Un grupo de jóvenes en favor de los valores fundamentales se reunió para enviar un mensaje a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el derecho a la vida debe ser defendido, pues es la base de todos los demás derechos.
Llamado a la Suprema Corte
Issac Alonso Garduño Becerril, joven líder provida, expresó que la vida es el primer derecho que sostiene a todos los demás. Señaló que sin él, la protección jurídica carece de fundamento. Por ello, pidió que las decisiones de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país reconozcan y resguarden este principio.
LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
La familia como fundamento del país
Garduño Becerril afirmó que México se forma en el vientre materno y que las políticas públicas deben dirigirse a respaldar a las familias. Subrayó que la fortaleza de un país depende de la salud y unidad de los hogares, ya que es en ellos donde se forman los ciudadanos que sostienen a la nación.
El llamado a la Suprema Corte refleja la inquietud de una generación que busca incidir en el rumbo de las decisiones judiciales y en la orientación de las políticas públicas.
“Si tenemos familias fuertes, entonces tendremos un país unido y fuerte”, finalizó.
