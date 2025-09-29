Transporte gratuito para estudiantes: propuesta que busca frenar abandono escolar en México

Ciudad de México.— El acceso a la educación en México enfrenta dos obstáculos: el costo y la disponibilidad del transporte. Para miles de niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades rurales o zonas marginadas, el trayecto diario hacia la escuela implica largas horas de camino, gastos difíciles de cubrir y riesgos de inseguridad.

El peso de la distancia en la educación

En municipios rurales, pequeñas ciudades e incluso en periferias de grandes metrópolis, la distancia entre el hogar y la escuela puede superar los 15 kilómetros. La falta de rutas escolares seguras y de sistemas de transporte confiables convierte el traslado en un factor de exclusión. Muchas familias destinan recursos limitados para cubrir pasajes que, en algunos casos, resultan más altos que el propio gasto en materiales escolares.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, la lejanía entre el domicilio y los centros educativos constituye un factor estructural que incide en la permanencia escolar, particularmente en los niveles medio superior y superior.

Cuando ir a la escuela se convierte en un riesgo

El traslado también representa un problema de seguridad. Niñas, niños y adolescentes deben recorrer caminos poco protegidos o depender de transportes improvisados.

El tiempo invertido en trayectos extensos repercute en la calidad de vida y en el rendimiento académico. Estudiantes que salen de casa muy temprano y regresan al anochecer enfrentan desgaste físico y emocional que afecta su desempeño escolar.

Iniciativa en el Congreso

Ante este panorama, el diputado del PAN, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 115 de la Ley General de Educación. El planteamiento establece que el gobierno promoverá y coordinará un programa de transporte público gratuito para estudiantes inscritos en instituciones del sistema educativo nacional, con prioridad en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación.

“Dicha problemática se agrava ante la ausencia de rutas escolares seguras y sistemas de transporte grandes, lo cual limita el ejercicio efectivo del derecho a la educación consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política, y contraviene los principios de equidad, accesibilidad y permanencia escolar establecidos en la Ley General de Educación”, añadió.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación y busca que el apoyo tenga alcance nacional. El objetivo es que el transporte deje de ser un obstáculo y se convierta en un mecanismo para garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Continuidad del debate

El transporte gratuito para estudiantes se encuentra en análisis legislativo. De aprobarse, se prevé que el programa atienda a quienes enfrentan mayores retos de movilidad, especialmente en zonas apartadas y de difícil acceso.

