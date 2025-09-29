Cuotas de admisión: la primera barrera para estudiantes de bajos recursos

Ciudad de México.— El cobro de fichas y derechos de examen de admisión en instituciones de educación media superior y superior se ha convertido en un obstáculo para jóvenes de bajos recursos en México. Para quienes provienen de hogares en situación de pobreza o comunidades indígenas pagar este requisito representa un impedimento para continuar con sus estudios.

Impacto de los cobros de ingreso

De acuerdo con planteamientos legislativos, los montos que se solicitan en las fichas de admisión generan una carga económica que limita el acceso a la educación. Estos pagos se convierten en un filtro que condiciona la posibilidad de presentar un examen y, en consecuencia, de obtener un lugar en instituciones públicas.

Propuesta legislativa en el Congreso

La diputada del PVEM, Hilda Magdalena Licerio Valdés, impulsa una iniciativa para añadir la fracción IV al artículo 62 de la Ley General de Educación. La propuesta busca que las instituciones públicas exenten el pago de fichas, cuotas o derechos de admisión a aspirantes en condiciones de vulnerabilidad.

LEE Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa

El planteamiento argumenta que los cobros contradicen el principio de gratuidad establecido en la Constitución y reproducen desigualdades estructurales que afectan a quienes ya enfrentan exclusión social.

Medida para garantizar equidad educativa

Asimismo, la iniciativa establece que eliminar los cobros de admisión permitiría reducir desigualdades de origen, eliminar barreras económicas injustas y garantizar que todas las personas, sin importar su contexto, tengan la posibilidad de continuar con su trayectoria académica.

De acuerdo con Licerio Valdés, en México persisten limitantes económicas que dificultan el acceso de jóvenes a la educación media superior y superior. Una de ellas es el pago por fichas o solicitudes de examen, lo que impacta principalmente a quienes provienen de hogares con escasos ingresos y a comunidades históricamente marginadas.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv