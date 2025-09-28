Avanza prohibición de bebidas energéticas para menores en México

Ciudad de México.- El Congreso de la Unión a través de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados busca aprobar por unanimidad el prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años.
El dictamen, impulsado por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y respaldado por el diputado Emilio Álvarez, reformó tres artículos de la Ley General de Salud.
La medida establece una restricción total en comercios físicos y plataformas digitales. Quienes incumplan podrían recibir sanciones de hasta 2,000 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a más de 226 mil pesos.
“Niñas y niños de 10, 11 o 12 años no deben tener acceso libre a estos productos, cuyos efectos son graves e irreversibles”, declaró Álvarez.
El legislador advirtió que las bebidas energéticas se venden en tiendas de conveniencia, entornos escolares y aplicaciones de reparto, sin control ni filtros de edad.
El dictamen presentó evidencia científica que respalda la iniciativa.
Estos productos contienen cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona y altos niveles de azúcar.
En menores, el consumo se asoció con trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad y déficit de atención.
Estudios internacionales reportaron casos de hipertensión, arritmias, accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita.
“La publicidad ha convertido estas bebidas en sinónimo de energía ilimitada, pero estamos exponiendo a los jóvenes a riesgos que pueden evitarse”, subrayó Álvarez.
Con 20 votos a favor, incluidos ajustes de legisladores del PRI y el PAN, el proyecto avanzó hacia la Mesa Directiva de San Lázaro.
De aprobarse en el pleno, México se sumaría a países que endurecieron la regulación de bebidas energéticas para proteger a la población joven.
La decisión impactaría directamente en la industria, cuyo mercado se expandió en gran medida gracias a adolescentes y jóvenes consumidores.
Para el Congreso, sin embargo, el objetivo fue claro: evitar que una generación crezca con secuelas de salud vinculadas a un producto legal pero riesgoso.
La Comisión de Salud dejó en claro que el debate no se trató de prohibir el consumo adulto, sino de cerrar el acceso a quienes atraviesan una etapa crítica de desarrollo.
México enfrenta altos índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares en adolescentes. La medida representó un intento por reducir factores que agravan estas condiciones.
“Estamos frente a un problema de salud pública que amenaza con dejar huellas en una generación completa”, concluyó el legislador de Morena.
En los próximos meses, la discusión legislativa continuará en el pleno de la Cámara de Diputados, donde la propuesta podría consolidarse como una de las reformas de mayor alcance en materia de salud preventiva.
Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
Historias que Conectan
El Padre Borre: un corazón alegre que acerca la fe a nuevas generaciones
Quien se topa con el Padre Borre descubre de inmediato que la fe puede ser ligera y luminosa. No se presenta con solemnidades: lo hace con cercanía, con tenis en los pies y con un entusiasmo que contagia. Con una sonrisa franca y palabras sencillas, ha logrado que miles de personas —especialmente jóvenes— encuentren en él un puente hacia Dios. Su estilo rompe moldes, porque para él la fe no se predica desde un pedestal, sino caminando junto a la gente y compartiendo la vida con alegría.
Una vocación que nació del encuentro
Su nombre real es José Juan Montalvo, originario de Monterrey, Nuevo León. Como muchos jóvenes, pasó por inquietudes, dudas y momentos de búsqueda. No fue un camino impecable ni distante de la realidad de los demás, y quizás por eso su vocación se moldeó con un toque tan humano: entendió que lo esencial del sacerdocio no es marcar distancia, sino tender puentes.
Desde sus años en el seminario, el Padre Borre mostró un estilo propio: sencillo, empático y siempre dispuesto a escuchar. No quería ser recordado como un hombre rígido, sino como alguien que supiera acompañar a las personas en lo cotidiano.
Un sacerdote con tenis y sonrisa
El Padre Borre no teme romper estereotipos. Si bien cumple con las formas de su ministerio, su presencia diaria está marcada por la naturalidad. Puede aparecer en sotana en una celebración, pero también en jeans y tenis al convivir con jóvenes. Ese detalle —aparentemente pequeño— es símbolo de su manera de acercarse: sin barreras.
Para él, la fe no es carga ni obligación: es alegría que se comparte. Suele repetir que un cristiano no puede vivir cabizbajo, porque la Buena Nueva está hecha para iluminar la vida. Y esa convicción se refleja en cada gesto, en cada palabra y en la confianza que genera en quienes lo escuchan.
El salto a las redes sociales
El Padre Borre entendió pronto que las redes sociales no eran un terreno ajeno a la fe, sino un espacio que pedía ser habitado con esperanza. Su incursión en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok no siguió estrategias frías de marketing, sino el instinto de querer llegar a más personas donde ya están: en la pantalla de su celular.
Sus publicaciones mezclan reflexión, humor y cercanía. A veces son videos breves que invitan a detenerse un minuto; otras, transmisiones en vivo donde conversa con quienes lo siguen. Lo que nunca falta es un tono auténtico que evita sermones largos y busca generar un diálogo cercano.
El resultado ha sido una comunidad digital que crece día a día. Personas de distintas edades y países lo siguen no solo para “escuchar al sacerdote”, sino para encontrar un mensaje humano que les recuerde que Dios no está lejos.
Un lenguaje que conecta con los jóvenes
Su estilo conecta con los jóvenes porque habla en un idioma que ellos entienden. No utiliza frases rebuscadas ni se queda en discursos lejanos. Prefiere ejemplos de la vida diaria, referencias culturales y hasta memes para explicar una verdad profunda.
Sabe que los jóvenes no buscan moralismos, sino alguien que los mire sin juzgar y les hable con claridad. Por eso, en lugar de imponer respuestas, abre espacios de confianza. Ese diálogo lo ha convertido en referente de quienes antes no encontraban un lugar en la Iglesia.
En Monterrey, muchos lo ven como un guía que acompaña sin imponer. Y en el mundo digital, su presencia rompe fronteras para demostrar que la fe puede expresarse de manera fresca y auténtica.
La fe como compañía en la adversidad
El impacto del Padre Borre no radica solo en lo divertido o creativo de sus mensajes, sino en la forma en que acompaña a las personas en el dolor. Para él, la fe no es un remedio instantáneo que borra problemas, sino la certeza de que nadie atraviesa solo los momentos difíciles.
Ha estado junto a familias en duelos, enfermedades y crisis, ofreciendo no soluciones rápidas, sino una presencia que consuela. En sus homilías y publicaciones suele recordar que Dios no elimina las pruebas de la vida, pero sí camina a nuestro lado en medio de ellas.
Ese enfoque empático lo ha hecho cercano a quienes se sienten frágiles o rotos, pues en lugar de respuestas rígidas encuentran comprensión y esperanza.
Una comunidad que trasciende fronteras
Aunque su raíz está en Monterrey, su voz ya no pertenece solo a una ciudad. En América Latina y Estados Unidos, son muchos los que lo siguen y sienten que su mensaje es también para ellos. Historias de jóvenes que vuelven a acercarse a la fe, familias que recuperan la esperanza o personas solas que encuentran consuelo abundan en los comentarios de sus redes.
Este fenómeno muestra cómo la tecnología, bien utilizada, puede multiplicar el bien. El Padre Borre no se limita a transmitir ideas: genera comunidad. Y esa comunidad, aunque digital, se vuelve real cuando quienes la integran se sienten acompañados.
Más que un influencer, un pastor digital
Algunos lo nombran “influencer católico”, pero él mismo insiste en que su misión no es contar seguidores, sino acompañar personas. Prefiere el término pastor digital, porque resume mejor lo que hace: cuidar, guiar y escuchar en un mundo que también necesita esperanza desde las pantallas.
Para él, cada mensaje leído, cada oración compartida y cada conversación en línea son semillas que pueden crecer. Esa visión pastoral le da sentido a su presencia en internet: no busca brillar él, sino reflejar la luz de Dios en la vida de quienes lo siguen.
El secreto de su autenticidad
Lo que distingue al Padre Borre es que no se presenta como alguien intocable o perfecto. Comparte también sus propias luchas, reconoce errores y se muestra como un hombre que necesita de Dios tanto como cualquier otro.
Esa sinceridad es lo que lo vuelve cercano. Las personas no encuentran en él un modelo lejano, sino alguien real que ha decidido entregar su vida al servicio. En tiempos donde lo artificial y lo superficial predominan, su transparencia es un soplo de aire fresco.
Una invitación a vivir con alegría
En el centro de todo lo que hace, su mensaje se resume en una frase: la fe se vive con alegría. El Evangelio, recuerda, es una buena noticia y debe compartirse como tal: con un corazón abierto y una sonrisa que contagia.
Esa manera de entender la fe inspira a muchos a redescubrirla no como una carga, sino como un regalo que libera. Quizás ahí radica su verdadero impacto: no convence con argumentos fríos, sino con la calidez de un testimonio que irradia esperanza.
El Padre Borre es una muestra viva de cómo la autenticidad y la cercanía pueden transformar la forma de comunicar la fe. Con su estilo alegre, humano y profundamente empático, ha logrado tender puentes entre la Iglesia y quienes se sentían lejos de ella.
Su historia nos recuerda que, en un mundo que a veces parece gobernado por la prisa y la indiferencia, siempre hay espacio para un mensaje de esperanza. Y que incluso en las redes sociales —donde tanto ruido abunda— puede resonar una voz distinta: la de un sacerdote que, con tenis y sonrisa, nos invita a creer que Dios camina a nuestro lado.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si quieres seguir descubriendo mensajes de esperanza, cercanía y alegría en tu día a día, el contenido del Padre Borre es un buen punto de encuentro. Sus redes sociales son un espacio donde la fe se comparte de forma sencilla, auténtica y con buen humor, recordándonos que Dios camina con nosotros incluso en lo cotidiano.
📲 Puedes seguirlo en:
- Facebook: Padre Borre
- Instagram: @padreborre
- YouTube: Padre Borre
- TikTok: @padreborre
Preguntas frecuentes
¿Quién es el Padre Borre y por qué es tan conocido en Monterrey?
Es el sacerdote José Juan Montalvo,, originario de Monterrey, reconocido por su estilo cercano, alegre y humano para comunicar la fe, tanto en su labor pastoral como en redes sociales.
¿Qué lo distingue de otros sacerdotes en su forma de comunicar la fe?
Su autenticidad, su lenguaje sencillo y la naturalidad con la que se muestra como un ser humano real, sin poses ni distancias.
¿Cómo utiliza las redes sociales para acercar la Iglesia a los jóvenes?
Comparte videos breves, transmisiones en vivo y reflexiones que invitan a dialogar y a redescubrir la fe como algo accesible y cercano.
¿Qué mensaje principal transmite a través de su testimonio?
Que la fe no es una carga, sino una fuente de alegría; y que, aun en la dificultad, Dios nunca nos abandona.
México
Registros extemporáneos revelan el reto pendiente en la natalidad y el acceso a derechos en México
Ciudad de México.- El pasado 2024, 586 mil 140 niñas y niños fueron registrados de manera extemporánea en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Más de una década sin su derecho a la identidad.
Entre ellos, cuatro mil 107 que nacieron en 2015, tuvieron que esperar casi una década para contar con su acta de nacimiento, documento esencial para ejercer derechos básicos como la educación o la salud.
En 2024, el Inegi reportó un millón 672 mil 227 nacimientos registrados, cifra similar a la de 2020, cuando la pandemia redujo las atenciones y se registraron un millón 629 mil 211.
De ese total, 64.9% correspondió a bebés nacidos en 2024, mientras que 19.4% a 2023 y el resto a años anteriores.
Esta tendencia refleja tanto las dificultades administrativas como los retos sociales que enfrentan las familias mexicanas.
Las cifras del Inegi muestran que, aunque miles de niños esperaron años para ser reconocidos oficialmente, su registro abre la puerta a derechos fundamentales.
Cada acta entregada es una oportunidad de acceso a la educación, la salud y la identidad.
El reto de México no es solo reducir la cifra de registros extemporáneos, sino también construir una red de apoyo.
Donde la maternidad y la paternidad se vivan como una elección acompañada, con responsabilidades compartidas y un horizonte de bienestar para las nuevas generaciones.
México
Trata de menores en México: redes criminales se ocultan en el turismo, advierten legisladores
Ciudad de México.— México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en explotación sexual infantil y trata de personas vinculada al turismo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que alrededor de 17 mil menores han sido víctimas en al menos 22 entidades del país, lo que refleja una problemática grave y extendida.
Un país en la mira de las redes criminales
La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, calificó como alarmante que México ocupe el tercer lugar en explotación sexual infantil y el primer lugar en pornografía infantil a nivel mundial. Por su parte, la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, advirtió que la situación es muy grave y el Estado debe actuar con urgencia para proteger a niñas, niños y adolescentes.
En la misma línea, la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, alertó que quienes buscan dañar a menores suelen ocultarse en la industria turística, por lo que es indispensable que hoteles, transportistas y prestadores de servicios implementen protocolos estrictos para evitarlo.
Medidas para blindar al turismo
Ante ello, la Comisión de Turismo en el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo, a fin de evitar la trata de personas y la explotación sexual infantil.
El senador Eugenio Segura Vázquez explicó que las adiciones a las fracciones X Bis y X Ter, al artículo 58 de Ley General de Turismo, en materia de seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes en el sector turismo, permitirá que los prestadores de servicios turísticos efectúen los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes, para detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de los menores.
Si no se cumplen los requisitos, los servicios deberán ser negados y las autoridades notificadas de inmediato con el fin de prevenir delitos contra la integridad de los menores y garantizar su protección antes de que ocurra un daño.
Hacia una nueva regulación del sector turístico
El senador de Morena, Ricardo Sheffield Padilla, subrayó que además de esta reforma, el sector turístico requiere modernizar su regulación.
Una reforma con impacto en la niñez
Los legisladores coincidieron que la iniciativa busca cerrar los espacios que aprovechan las redes criminales.
