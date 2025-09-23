México
La educación depende de la conciencia social y cívica, así como de una amplia base participativa; convergen especialistas
Ciudad de México.— En el marco del programa ‘Diálogos por la Esperanza’ de la Dimensión Episcopal de Cultura y Educación de la CEM, los especialistas en educación Reyes Tamez Guerra y Juan Alfonso Mejía López convergieron que, ante la crisis actual del sistema educativo en México, se torna esperanzador el llamado a una conciencia social y cívica, así como de una base amplia y participativa de la ciudadanía e instituciones a involucrarse con mayor compromiso en la realidad educativa del país.
Para la conversación, el sacerdote Eduardo Corral Merino, asesor y coordinador de proyectos especiales de la Dimensión, pidió a los invitados reflexionar “el sentido y el trasfondo” de los desafíos educativos nacionales. De esta manera, Reyes Tamez, exsecretario de Educación Pública en México y expresidente de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y Juan Alfonso Mejía López, ex director general de Mexicanos Primero y ex secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, abordaron desafíos importantes en el actual inicio del ciclo escolar y la necesidad de atender problemas de fondo sobre la educación en México.
Ambos expertos coincidieron en que hay una crisis del Sistema Educativo esencialmente por falta de rumbo institucional y por ello urgen a un pacto social comprometido en este pilar del desarrollo humano, comunitario y social. En el diagnóstico central, los especialistas consideran que falta una visión clara sobre el propósito de la escuela en México.
El doctor Mejía aseveró que el sistema educativo permanece “anquilosado” debido a una falta fundamental de propósito: “En México no sabemos para qué queremos las escuelas”, afirmó y enumeró cinco razones: no generan movilidad social, no producen riqueza, no están vinculadas a la vida cívica, no forman en valores y no educan para la felicidad. Su conclusión marcó la pauta del diálogo: “Cuando una escuela no produce oportunidades, en ese momento reproduce desigualdades”, aseveró.
Desde su experiencia como exsecretario de Educación Pública federal, el doctor Tamez coincidió en la gravedad del problema y atribuyó parte de la crisis al “desmantelamiento” de los sistemas de evaluación así como de los consejos ciudadanos.
En ese sentido, lamentó que desde el gobierno se ha acabado con la posibilidad de tener datos e información estadística sobre cómo marcha la educación; esencialmente por la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa: “Creo que la parte más importante en la educación y que ha sido un signo muy lamentable y muy preocupante es que todos los sistemas de evaluación se han ido desmantelando. Todos los sistemas de evaluación para que no pueda haber comparaciones”, afirmó.
Tamez Guerra destacó que esto impide conocer la realidad y tomar decisiones informadas, lo que se agrava con una reducción presupuestal crítica. “Al terminar el gobierno del presidente López Obrador en el 2024, la inversión por estudiante de educación superior es de 63 mil pesos, una cifra muy por debajo de los más de 100 mil pesos de administraciones pasadas”, precisó.
Particularmente se señalaron dos ámbitos preocupantes: el retroceso en la educación en la población indígena (pues a decir de los especialistas hay menos cobertura a la población indígena y ha crecido la deserción en estas comunidades) y por el otro lado, ha bajado el financiamiento para las universidades de la educación pública significativamente.
Frente a este panorama, ambos expertos convergieron en la necesidad de una acción colectiva que trascienda al gobierno o los gobiernos. Mejía abogó por “construir base social para la escuela” y “revelar que existe un problema” ante una ciudadanía que, según sus encuestas, no percibe la educación como un tema prioritario. “El desafío es no solamente revelar el problema, sino actuar en conjunto”, sostuvo.
Tamez, por su parte, recordó experiencias exitosas de participación amplia, como el “Compromiso Social por la Calidad de la Educación”, que involucró a gobiernos, sindicatos, iglesias y padres de familia. “Se tiene que generar algo parecido a eso, entusiasmar a todos los involucrados”. Citó ejemplos de cómo la participación de los padres de familia en problemas de seguridad o en proyectos comunitarios dentro de las escuelas puede generar un impacto positivo. “Tenemos que buscar cambiar esto. Cambiar, si no directamente, buscar y seguir haciendo un esfuerzo colectivo”, propuso.
Finalmente, el sacerdote Eduardo Corral cerró el diálogo enlazando las propuestas con el llamado del papa Francisco a un “Pacto Educativo Global”. Subrayó que “es totalmente ingenuo pensar que solamente el gobierno puede responder frente al desafío educativo” e invitó a ver “a la escuela de las cuatro bardas hacia afuera”.
Como frases finales, Juan Alfonso Mejía abogó por una escuela “flexible, curiosa, creativa, y que nos invite a pensar y aprender del error” para ensayar la libertad. Reyes Tamez concluyó con una máxima esperanzadora: “En educación todo lo sabemos entre todos”. La conversación dejó claro que la ruta para la esperanza educativa en México pasa por un diagnóstico compartido, la recuperación de la evaluación y, sobre todo, por la construcción de una alianza social determinante.
UNAM pide a docentes y padres acompañar a jóvenes ante crisis y violencia escolar
Ciudad de México.— La Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente. Un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, tras un ataque ocurrido dentro de las instalaciones.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, expresó su solidaridad con la familia del estudiante Jesús Israel, de 16 años, asesinado en el estacionamiento del plantel y manifestó su respaldo al trabajador agredido, quien permanece en recuperación.
Revisión de protocolos y seguridad en planteles
Tras los hechos, el rector instruyó a la Secretaría General convocar de inmediato a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. El objetivo es revisar los protocolos de seguridad del plantel y redoblar esfuerzos para que todos los espacios universitarios se mantengan seguros y libres de violencia.
Lomelí indicó que este proceso requiere la participación de toda la comunidad universitaria y la coordinación con los distintos niveles de gobierno para avanzar en la construcción de ambientes escolares de paz.
No dejarse vencer
El rector exhortó a sus estudiantes a no dejarse vencer por la adversidad y a buscar el acompañamiento de sus docentes, tutoras y tutores en momentos de ansiedad o cuando enfrenten problemas que no sepan cómo resolver.
Asimismo, Lomelí Vanegas recordó que la institución dispone de programas de orientación, atención psicológica y apoyo con perspectiva de género, diseñados para atender a la comunidad universitaria en situaciones de riesgo emocional o personal.
A las madres y padres de familia se les hizo un llamado para conocer estos programas y motivar a sus hijas e hijos a utilizarlos en beneficio de su formación integral. El rector subrayó que la participación de las familias y de todo el personal académico y administrativo es un paso indispensable para consolidar una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos.
Llamado a la construcción de paz
El rector de la UNAM reiteró la condena a la violencia y pidió la colaboración de estudiantes, personal académico y administrativo para establecer condiciones de prevención y construir espacios seguros.
Afirmó que cerrar el camino a la violencia requiere anticipar los problemas y actuar de manera conjunta, con una acción decidida frente a los desafíos que enfrenta la comunidad universitaria.
Tragedia en el CCH Sur
El lunes, un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. El agresor, integrante de la comunidad universitaria, fue detenido y se encuentra bajo custodia policial en un hospital capitalino.
La causa de muerte del estudiante fue una herida ocasionada por un instrumento punzocortante en el cuello. El ataque sucedió en el estacionamiento del plantel cuando el agresor golpeó a Jesús Israel y después lo lesionó con una guadaña.
La víctima se encontraba en compañía de su novia, quien logró ponerse a salvo gracias a la intervención del trabajador que enfrentó al atacante. Sin embargo, en el forcejeo también resultó herido.
El agresor, identificado como Lex Ashton, de 19 años, intentó escapar arrojándose desde un segundo piso, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Actualmente se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.
Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
Durango.— El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, ocurrido el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, generó la apertura de una investigación judicial y un debate sobre la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.
Línea de tiempo del caso
El 11 de septiembre, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole informó a su padre, Carlos Said Arellano, que viajarían a la sierra de Durango debido a que la adolescente había dado positivo a Covid-19 en la escuela. El padre no tuvo más comunicación con la menor por varios días.
El 12 de septiembre, la joven ingresó a la Clínica Santa María, en Durango capital, donde fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, procedimientos autorizados por su madre y practicados por el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre.
Tras la cirugía, la adolescente presentó complicaciones: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y colapso circulatorio. Fue inducida a coma e intubada en terapia intensiva.
El 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija se encontraba grave en el hospital. Al llegar, la encontró conectada a un respirador, sin conocer aún que había sido operada.
El 19 de septiembre los médicos intentaron desintubarla, pero esa misma noche su estado empeoró. Finalmente, el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y se procedió a la desconexión.
Descubrimiento en el funeral y denuncia
Durante el funeral, el padre observó en el cuerpo de su hija implantes mamarios y huellas de cirugía reciente. Posteriormente acudió a la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia y solicitar la necropsia de ley.
El examen preliminar confirmó edema cerebral y daños pulmonares. La causa definitiva de la muerte será determinada mediante un dictamen patológico especializado que requiere entre 10 y 20 días de análisis.
Investigación judicial en curso
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento. Se indagan posibles delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.
Se revisan los consentimientos firmados y el expediente clínico, así como la actuación del personal médico y administrativo de la clínica. La fiscal general Sonia Yadira de la Garza informó que el proceso se realizará con imparcialidad.
Contexto nacional
En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 clínicas clandestinas en México: 48 en Ciudad de México, 29 en el Estado de México y el resto en otras entidades.
Riesgos médicos señalados por organismos internacionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido que las cirugías estéticas en menores de edad representan altos riesgos debido a que el cuerpo aún está en desarrollo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran fallas circulatorias, infecciones y secuelas físicas y psicológicas.
Cirugías estéticas en adolescentes: una alerta urgente para padres
La presión por alcanzar estándares de belleza ha puesto a los adolescentes frente a un riesgo creciente: someterse a cirugías estéticas a edades tempranas. El sitio web de la Dra. María Yagües, Cirujana Plástica, advierte que el auge de estas prácticas, impulsadas por redes sociales y medios de comunicación, puede tener consecuencias físicas, emocionales y psicológicas irreversibles.
La influencia de las redes sociales y los modelos de belleza
La exposición diaria a imágenes idealizadas en plataformas digitales y medios tradicionales ha generado en muchos adolescentes la percepción de que deben modificar su cuerpo para ser aceptados. Este fenómeno alimenta inseguridades y presiona a los jóvenes a buscar soluciones inmediatas a través de la cirugía, sin considerar los riesgos asociados a su edad y etapa de desarrollo.
El papel insustituible de los padres
En este escenario, la participación de los padres es decisiva. Informarse sobre los procedimientos, dialogar abiertamente con sus hijos y acompañarlos en la toma de decisiones es una medida esencial para prevenir riesgos. La construcción de una autoestima sólida y realista en casa puede marcar la diferencia frente a la presión social.
Formación y experiencia del cirujano
Antes de cualquier intervención, resulta clave verificar la trayectoria del especialista. Solo un cirujano plástico acreditado puede ofrecer garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, incluso bajo supervisión profesional, los adolescentes enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad física y emocional en comparación con los adultos.
Riesgos médicos y emocionales
Las cirugías estéticas no están exentas de complicaciones. Entre los riesgos más comunes se encuentran infecciones, hematomas, reacciones adversas a la anestesia y resultados insatisfactorios. En adolescentes, estos riesgos pueden intensificarse debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Además, las consecuencias emocionales, como frustración o insatisfacción con los resultados, pueden derivar en problemas más profundos de autoestima y salud mental.
La madurez emocional como factor determinante
Evaluar la preparación psicológica del adolescente es un paso que no puede omitirse. El sitio web de la Dra. María Yagües explica que la cirugía no debe ser vista como una salida a problemas de inseguridad personal. La madurez emocional y la fortaleza psicológica deben analizarse de manera profesional antes de considerar cualquier procedimiento quirúrgico.
Necesidad de regulaciones claras
El aumento de cirugías en menores plantea la urgencia de establecer leyes específicas. Limitar la edad para ciertos procedimientos, exigir licencias profesionales y supervisar los centros médicos son medidas básicas para proteger a los adolescentes. Sin una regulación adecuada, la puerta queda abierta al intrusismo médico y a prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.
Apoyo emocional y educación sobre autoestima
El sitio web de la Dra. María Yagües explicó que más allá de la vigilancia legal, los adolescentes requieren acompañamiento emocional. Fomentar la aceptación de la propia imagen y fortalecer la confianza personal son pilares para evitar decisiones apresuradas. Recordar que la belleza no depende de la conformidad con estereotipos, sino de la autenticidad, resulta fundamental en esta etapa de la vida.
Radiografía de la trata en México, aumentan reportes de pornografía infantil
Ciudad de México.— La trata de personas con fines de explotación sexual infantil vive un repunte alarmante en México. En tan solo seis meses, los reportes vinculados a pornografía infantil aumentaron 86% respecto al año anterior, según el 5º Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Radiografía de la trata en México
El estudio revela que el 62% de los reportes de trata corresponden a pornografía infantil, mientras que el 38% restante se distribuye en otras ocho modalidades, desde prostitución forzada hasta explotación laboral.
Infancia en peligro
La Dra. Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano, alertó que “la niñez sigue siendo la más afectada por la Trata de Personas. El mayor porcentaje de víctimas de todos los grupos etarios se concentra en aquellas personas menores de 18 años. Hay un cambio fundamental entre lo que vive la niñez y adolescencia a nivel digital, donde son víctimas de supuestos “amigos” virtuales, respecto de lo que sucede en el mundo físico, donde son enganchadas principalmente por sus familiares”.
Entre enero de 2024 y junio de 2025, la Línea y Chat Nacional contra la Trata (LNCTP) registró 5,170 reportes en todo el país. Este servicio gratuito y confidencial atiende las 24 horas y ofrece apoyo psicológico y asesoría jurídica a nivel nacional.
Enganchados por redes redes sociales
Las víctimas reportadas por pornografía infantil tienen en un 44% entre 16 a 17 años, seguido de cerca por el 41% entre 12 a 15 años, y 5% entre 6 a 11 años. El 59% son mujeres y el 41% hombres.
Las víctimas son enganchadas principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación.
De acuerdo con el Reporte, las modalidades de trata en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) diferentes al material de abuso sexual infantil (pornografía infantil), muestran que el 51% de los casos las y los NNA fueron enganchadas y enganchados por su propia familia, seguido de oferta de empleo (14%) y promesa de ayuda (9%).
Otras formas de explotación sexual
Respecto a las ocho modalidades diversas de Trata de Personas, la prostitución ajena (43%) y otras formas de explotación sexual, así como el trabajo o servicios forzados (31%) y la explotación laboral (12%) conforman las principales reportadas.
De las víctimas identificadas en materia de trata de enero del 2024 a lo que va del 2025, el 62% son mujeres. Las víctimas se centran de los 18 a 38 años al igual que en menores de edad con (39%) respectivamente, seguido de 39 a 59 años (9%) y 2% mujeres de 60 años y más. En el 78.2% la captación fue llevada persona a persona, seguido de redes sociales (7.4%).
Falsas promesa a migrantes
También los migrantes se encuentran en un riesgo considerable de trata: 63% de los reportes recibidos por parte de migrantes relataron haber sido enganchados mediante falsas promesas de ayuda. Los tipos de trabajo a los que son sometidas las y los migrantes reportados al Consejo Ciudadano son para la actividad de “mula” (transporte de narcóticos) en un 25%, seguida de trabajos domésticos en un 21.9% y servicios sexuales en un 17.1%, lo cual agrava aún más la crisis en materia de derechos humanos.
Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
Ciudad de México.— La tranquilidad de un lunes por la tarde se rompió en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
Un ataque dentro de la institución
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, tras un reporte de persona lesionada. Al llegar, el acceso fue restringido, debido a la autonomía universitaria, pero se confirmó que un joven con capucha ingresó al plantel y agredió a un estudiante con una navaja.
El trabajador que intentó intervenir también resultó herido y fue trasladado a un hospital. El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Suspensión de clases y protocolos de seguridad
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades. La Universidad activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma y brindó asistencia a las víctimas. La institución expresó su condena por los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad.
Solidaridad y apoyo institucional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y afirmó que la policía capitalina colabora con la UNAM y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.
La escuela como espacio de vida y paz
Señaló que se debe continuar trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia, y puso a disposición de la universidad todo el apoyo del gobierno capitalino.
Erradicar violencia
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ha comunicado con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia en el CCH Sur y expresar apoyo a la comunidad universitaria.
Delgado expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y toda la comunidad universitaria. Reiteró que se dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades y enfatizó el compromiso de su dependencia para erradicar cualquier tipo de violencia en las escuelas.
Continuidad y seguimiento de los hechos
Las autoridades de la UNAM, de la Ciudad de México y federales continúan con las investigaciones y con la atención a las personas afectadas. Las clases se mantendrán suspendidas mientras se realizan los procedimientos necesarios y se garantiza la seguridad del plantel. La coordinación entre instituciones y la implementación de protocolos siguen siendo elementos clave para atender y esclarecer este tipo de incidentes dentro de las escuelas.
