Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores

Durango.— El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, ocurrido el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, generó la apertura de una investigación judicial y un debate sobre la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.

Línea de tiempo del caso

El 11 de septiembre, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole informó a su padre, Carlos Said Arellano, que viajarían a la sierra de Durango debido a que la adolescente había dado positivo a Covid-19 en la escuela. El padre no tuvo más comunicación con la menor por varios días.

El 12 de septiembre, la joven ingresó a la Clínica Santa María, en Durango capital, donde fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, procedimientos autorizados por su madre y practicados por el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre.

Tras la cirugía, la adolescente presentó complicaciones: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y colapso circulatorio. Fue inducida a coma e intubada en terapia intensiva.

El 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija se encontraba grave en el hospital. Al llegar, la encontró conectada a un respirador, sin conocer aún que había sido operada.

El 19 de septiembre los médicos intentaron desintubarla, pero esa misma noche su estado empeoró. Finalmente, el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y se procedió a la desconexión.

Descubrimiento en el funeral y denuncia

Durante el funeral, el padre observó en el cuerpo de su hija implantes mamarios y huellas de cirugía reciente. Posteriormente acudió a la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia y solicitar la necropsia de ley.

Sin decir nada a los presentes en la capilla funeraria, Carlos Said se trasladó a la instalaciones de la @DgoFiscalia



Donde denunció los hechos, por lo que el cuerpo de la adolescente fue trasladado para ser sometido a la necropsia de ley pic.twitter.com/zsYmKIgZnK — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) September 23, 2025

El examen preliminar confirmó edema cerebral y daños pulmonares. La causa definitiva de la muerte será determinada mediante un dictamen patológico especializado que requiere entre 10 y 20 días de análisis.

LEE El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza

Investigación judicial en curso

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento. Se indagan posibles delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.

Se revisan los consentimientos firmados y el expediente clínico, así como la actuación del personal médico y administrativo de la clínica. La fiscal general Sonia Yadira de la Garza informó que el proceso se realizará con imparcialidad.

Contexto nacional

En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 clínicas clandestinas en México: 48 en Ciudad de México, 29 en el Estado de México y el resto en otras entidades.

Riesgos médicos señalados por organismos internacionales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido que las cirugías estéticas en menores de edad representan altos riesgos debido a que el cuerpo aún está en desarrollo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran fallas circulatorias, infecciones y secuelas físicas y psicológicas.

Cirugías estéticas en adolescentes: una alerta urgente para padres

La presión por alcanzar estándares de belleza ha puesto a los adolescentes frente a un riesgo creciente: someterse a cirugías estéticas a edades tempranas. El sitio web de la Dra. María Yagües, Cirujana Plástica, advierte que el auge de estas prácticas, impulsadas por redes sociales y medios de comunicación, puede tener consecuencias físicas, emocionales y psicológicas irreversibles.

La influencia de las redes sociales y los modelos de belleza

La exposición diaria a imágenes idealizadas en plataformas digitales y medios tradicionales ha generado en muchos adolescentes la percepción de que deben modificar su cuerpo para ser aceptados. Este fenómeno alimenta inseguridades y presiona a los jóvenes a buscar soluciones inmediatas a través de la cirugía, sin considerar los riesgos asociados a su edad y etapa de desarrollo.

El papel insustituible de los padres

En este escenario, la participación de los padres es decisiva. Informarse sobre los procedimientos, dialogar abiertamente con sus hijos y acompañarlos en la toma de decisiones es una medida esencial para prevenir riesgos. La construcción de una autoestima sólida y realista en casa puede marcar la diferencia frente a la presión social.

Formación y experiencia del cirujano

Antes de cualquier intervención, resulta clave verificar la trayectoria del especialista. Solo un cirujano plástico acreditado puede ofrecer garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, incluso bajo supervisión profesional, los adolescentes enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad física y emocional en comparación con los adultos.

Riesgos médicos y emocionales

Las cirugías estéticas no están exentas de complicaciones. Entre los riesgos más comunes se encuentran infecciones, hematomas, reacciones adversas a la anestesia y resultados insatisfactorios. En adolescentes, estos riesgos pueden intensificarse debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Además, las consecuencias emocionales, como frustración o insatisfacción con los resultados, pueden derivar en problemas más profundos de autoestima y salud mental.

La madurez emocional como factor determinante

Evaluar la preparación psicológica del adolescente es un paso que no puede omitirse. El sitio web de la Dra. María Yagües explica que la cirugía no debe ser vista como una salida a problemas de inseguridad personal. La madurez emocional y la fortaleza psicológica deben analizarse de manera profesional antes de considerar cualquier procedimiento quirúrgico.

Necesidad de regulaciones claras

El aumento de cirugías en menores plantea la urgencia de establecer leyes específicas. Limitar la edad para ciertos procedimientos, exigir licencias profesionales y supervisar los centros médicos son medidas básicas para proteger a los adolescentes. Sin una regulación adecuada, la puerta queda abierta al intrusismo médico y a prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.

Apoyo emocional y educación sobre autoestima

El sitio web de la Dra. María Yagües explicó que más allá de la vigilancia legal, los adolescentes requieren acompañamiento emocional. Fomentar la aceptación de la propia imagen y fortalecer la confianza personal son pilares para evitar decisiones apresuradas. Recordar que la belleza no depende de la conformidad con estereotipos, sino de la autenticidad, resulta fundamental en esta etapa de la vida.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv