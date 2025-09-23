Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores

Durango.— El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, ocurrido el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, generó la apertura de una investigación judicial y un debate sobre la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.
Línea de tiempo del caso
El 11 de septiembre, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole informó a su padre, Carlos Said Arellano, que viajarían a la sierra de Durango debido a que la adolescente había dado positivo a Covid-19 en la escuela. El padre no tuvo más comunicación con la menor por varios días.
El 12 de septiembre, la joven ingresó a la Clínica Santa María, en Durango capital, donde fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, procedimientos autorizados por su madre y practicados por el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre.
Tras la cirugía, la adolescente presentó complicaciones: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y colapso circulatorio. Fue inducida a coma e intubada en terapia intensiva.
El 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija se encontraba grave en el hospital. Al llegar, la encontró conectada a un respirador, sin conocer aún que había sido operada.
El 19 de septiembre los médicos intentaron desintubarla, pero esa misma noche su estado empeoró. Finalmente, el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y se procedió a la desconexión.
Descubrimiento en el funeral y denuncia
Durante el funeral, el padre observó en el cuerpo de su hija implantes mamarios y huellas de cirugía reciente. Posteriormente acudió a la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia y solicitar la necropsia de ley.
El examen preliminar confirmó edema cerebral y daños pulmonares. La causa definitiva de la muerte será determinada mediante un dictamen patológico especializado que requiere entre 10 y 20 días de análisis.
El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza
Investigación judicial en curso
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento. Se indagan posibles delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.
Se revisan los consentimientos firmados y el expediente clínico, así como la actuación del personal médico y administrativo de la clínica. La fiscal general Sonia Yadira de la Garza informó que el proceso se realizará con imparcialidad.
Contexto nacional
En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 clínicas clandestinas en México: 48 en Ciudad de México, 29 en el Estado de México y el resto en otras entidades.
Riesgos médicos señalados por organismos internacionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido que las cirugías estéticas en menores de edad representan altos riesgos debido a que el cuerpo aún está en desarrollo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran fallas circulatorias, infecciones y secuelas físicas y psicológicas.
Cirugías estéticas en adolescentes: una alerta urgente para padres
La presión por alcanzar estándares de belleza ha puesto a los adolescentes frente a un riesgo creciente: someterse a cirugías estéticas a edades tempranas. El sitio web de la Dra. María Yagües, Cirujana Plástica, advierte que el auge de estas prácticas, impulsadas por redes sociales y medios de comunicación, puede tener consecuencias físicas, emocionales y psicológicas irreversibles.
La influencia de las redes sociales y los modelos de belleza
La exposición diaria a imágenes idealizadas en plataformas digitales y medios tradicionales ha generado en muchos adolescentes la percepción de que deben modificar su cuerpo para ser aceptados. Este fenómeno alimenta inseguridades y presiona a los jóvenes a buscar soluciones inmediatas a través de la cirugía, sin considerar los riesgos asociados a su edad y etapa de desarrollo.
El papel insustituible de los padres
En este escenario, la participación de los padres es decisiva. Informarse sobre los procedimientos, dialogar abiertamente con sus hijos y acompañarlos en la toma de decisiones es una medida esencial para prevenir riesgos. La construcción de una autoestima sólida y realista en casa puede marcar la diferencia frente a la presión social.
Formación y experiencia del cirujano
Antes de cualquier intervención, resulta clave verificar la trayectoria del especialista. Solo un cirujano plástico acreditado puede ofrecer garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, incluso bajo supervisión profesional, los adolescentes enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad física y emocional en comparación con los adultos.
Riesgos médicos y emocionales
Las cirugías estéticas no están exentas de complicaciones. Entre los riesgos más comunes se encuentran infecciones, hematomas, reacciones adversas a la anestesia y resultados insatisfactorios. En adolescentes, estos riesgos pueden intensificarse debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Además, las consecuencias emocionales, como frustración o insatisfacción con los resultados, pueden derivar en problemas más profundos de autoestima y salud mental.
La madurez emocional como factor determinante
Evaluar la preparación psicológica del adolescente es un paso que no puede omitirse. El sitio web de la Dra. María Yagües explica que la cirugía no debe ser vista como una salida a problemas de inseguridad personal. La madurez emocional y la fortaleza psicológica deben analizarse de manera profesional antes de considerar cualquier procedimiento quirúrgico.
Necesidad de regulaciones claras
El aumento de cirugías en menores plantea la urgencia de establecer leyes específicas. Limitar la edad para ciertos procedimientos, exigir licencias profesionales y supervisar los centros médicos son medidas básicas para proteger a los adolescentes. Sin una regulación adecuada, la puerta queda abierta al intrusismo médico y a prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.
Apoyo emocional y educación sobre autoestima
El sitio web de la Dra. María Yagües explicó que más allá de la vigilancia legal, los adolescentes requieren acompañamiento emocional. Fomentar la aceptación de la propia imagen y fortalecer la confianza personal son pilares para evitar decisiones apresuradas. Recordar que la belleza no depende de la conformidad con estereotipos, sino de la autenticidad, resulta fundamental en esta etapa de la vida.
Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México
Ciudad de México.- Cada vez más niñas y niños en México aprenden en la escuela: a sembrar, cuidar la tierra y valorar los alimentos que consumen en casa.
Los huertos escolares se han convertido en una estrategia educativa que une familia, salud y comunidad, con resultados que sorprenden tanto a docentes como a padres de familia.
¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar
Desde preescolares hasta preparatorias, los huertos escolares se multiplican en el país. Para muchos niños, es la primera vez que entienden de dónde viene lo que comen y descubren que producir sin químicos es posible.
Al mismo tiempo, estas iniciativas fortalecen valores como el respeto a la naturaleza, la responsabilidad con el entorno y los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a ser pacientes y a reconocer que la vida, al igual que una planta, necesita cuidado diario.
El Limón, Jalisco: pionero en la agroecología
Un caso emblemático es el municipio de El Limón, en Jalisco, que en 2021 se declaró como el primer municipio agroecológico de México.
Hoy, el 60% de sus escuelas tienen huertos donde los alumnos siembran calabacitas, rábanos y maíz sin pesticidas.
“La manera más efectiva de cambiar la forma de pensar de una sociedad es iniciando con los más pequeños”, declaró el presidente municipal de El Limón, en una entrevista con el diario El País.
En los planteles, los niños no solo siembran, también consumen lo que cosechan.
“Ven tiempos para la cosecha y costos, hacen gráficas de barra, toman medidas de las camas de cultivo. Todo es parte de los contenidos”, destacó el profesor Raúl Morán Fonseca, también para El País.
De Jalisco a Guerrero: más estados se suman
El impulso a los huertos escolares no se limita a Jalisco. En Guerrero, el 22 de enero de 2025, la comunidad de El Campanario, en Acapulco, recibió materiales para instalar el “Huerto escolar Juan Jacobo Rousseau”, como parte de un proyecto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
“El huerto escolar se propone como un espacio para promover aprendizajes, fomentar la alimentación consciente y fortalecer el pensamiento crítico”, destacó el CIATEJ a través de un boletín informativo.
Actualmente, este huerto cuenta con nueve camas de cultivo y talleres sobre bioinsumos, involucrando a maestros, familias y estudiantes en el proceso de siembra y cosecha.
Sembrar futuro desde la niñez
Los huertos escolares se consolidan como una herramienta pedagógica y social: enseñan respeto, unión familiar y cuidado de la vida.
También responden a un desafío nacional: mejorar la alimentación infantil y recuperar prácticas sostenibles frente al uso excesivo de agroquímicos.
Lo que en un inicio fue un ejercicio escolar hoy es también un compromiso comunitario y lo que parece una lección de biología se convierte, en realidad, en la siembra de un México más consciente y saludable.
“No están solos”; marchan por la paz en Culiacán
Los sinaloenses alzaron la voz
Culiacán. — Alrededor de 50 mil personas vestidas de blanco marcharon en Culiacán para exigir el fin de la violencia y pedir justicia a las autoridades estatales.
El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, encabezó la movilización. Desde el inicio bendijo a los asistentes y aseguró: “no están solos, Dios los acompaña”.
Durante su intervención, el prelado pidió a las autoridades garantizar paz y justicia sin ceder ante la corrupción. También llamó a la ciudadanía a no guardar silencio.
Recomendó a los sinaloenses alzar la voz con valentía frente a la violencia que afecta a la capital del estado y a sus comunidades más cercanas.
Marchan miles por la paz en Culiacán
La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo de La Lomita, uno de los íconos religiosos de Culiacán.
Paz como producto nacional: la economía abraza la esperanza
Los asistentes, vestidos de blanco y con globos, recorrieron la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la catedral de la capital. La marcha avanzó pacífica.
Con cánticos y consignas, los participantes exigieron un alto a la violencia y corearon “fuera Rocha, fuera Rocha”, en referencia al gobernador Rubén Rocha Moya.
En total, 40 organizaciones sociales, civiles y religiosas se unieron a la convocatoria para demandar seguridad y el restablecimiento de la tranquilidad en Sinaloa.
Voces ciudadanas contra la violencia
El empresario gastronómico Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que el movimiento surgió del cansancio social ante la violencia prolongada en la entidad.
Señaló que la ola de hechos delictivos cumplió casi un año y afectó de manera directa la vida económica, educativa y social de miles de familias.
Los organizadores remarcaron que la movilización representó una muestra de unidad ciudadana que busca incidir en las decisiones gubernamentales sobre seguridad pública.
Datos oficiales sobre violencia en Sinaloa
De acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre 2023 y 2024 se documentaron mil 189 denuncias por desapariciones en la entidad.
En ese mismo periodo se registraron mil 782 asesinatos, de los cuales 48 correspondieron a policías. También hubo mujeres y menores de edad entre las víctimas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) indicó que la percepción de inseguridad en Sinaloa se mantiene entre las más altas del noroeste del país.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que Sinaloa se ubicó en 2024 entre los diez estados con mayores índices de homicidio doloso.
La marcha por la paz reflejó el reclamo de una sociedad golpeada por la violencia, pero unida en su demanda de un futuro con seguridad para las familias.
Estados
¿Cómo la flexibilidad laboral podría fomentar inscripciones en kinders de Coahuila?
Se ha reducido la matrícula en escuelas del estado
Saltillo. — En Coahuila, la matrícula en nivel preescolar presentó una reducción significativa durante los últimos cuatro años. Esta situación impactó tanto a familias como a los planteles educativos.
Según cifras de la Secretaría de Educación, al 1 de septiembre quedaron inscritos 87 mil 284 alumnos en preescolar. La cifra representó 29% menos que en 2022.
Esto implicó que alrededor de 30 mil niños de entre 3 y 5 años abandonaran las aulas una vez reanudadas las clases presenciales tras la pandemia.
La situación afectó incluso a la operación de algunos jardines de niños. En la zona escolar 121 de Saltillo hubo planteles que se quedaron prácticamente sin alumnos.
El subsecretario de Educación Básica Estatal, Hugo Iván Lozano Sánchez, reconoció que las inscripciones en preescolar mantienen una tendencia a la baja en todo el estado.
Impacto en familias y horarios escolares
Lozano explicó a Zócalo que uno de los factores principales es el horario reducido. La jornada escolar en promedio dura de 9:00 am a 12:00 pm.
Este esquema dificulta que madres y padres puedan mantener un empleo formal mientras sus hijos permanecen en la escuela. La falta de cobertura horaria desalienta la inscripción.
El funcionario recordó que antes existían programas de horario ampliado en beneficio de las familias. Estos apoyaban a quienes requerían dejar más tiempo a sus hijos.
Sin embargo, estos programas dejaron de aplicarse en varios municipios. La reducción obedeció a recortes presupuestales y a la reorganización escolar posterior a la pandemia.
Experiencias en otras zonas de Coahuila
Elda Lorena Estrada Villarreal, supervisora de la zona 402 en Piedras Negras, negó el cierre de jardines en su demarcación. Aclaró que todos siguen en operación.
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Detalló que el Jardín de Niños Industria Maquiladora disminuyó de ocho a cinco grupos. El motivo fue la cancelación de horarios extendidos para hijos de trabajadores.
La funcionaria explicó que este ajuste no significó un cierre definitivo, aunque reconoció el impacto en la matrícula y en la organización de las familias.
Flexibilidad laboral y programas escolares
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaron que la flexibilidad laboral mejora la productividad y facilita la permanencia de mujeres en el empleo.
Cuando las empresas ofrecen esquemas híbridos, horarios escalonados o permisos parentales, el ausentismo disminuye y la conciliación entre familia y trabajo resulta más efectiva.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la falta de apoyos de cuidado infantil limita la participación laboral femenina.
La reactivación de programas de horario ampliado en preescolares podría aliviar esta carga. Además, permitiría que más niños accedan a educación temprana de calidad.
Estados
Maestros salen a las calles para buscar alumnos
Tabasco.— En Cárdenas, Tabasco, la escuela ya no se llena como antes. La maestra Grecia camina con un megáfono en mano, invita a las familias a inscribir a sus hijos y pega carteles en postes para intentar mantener vivo el turno de su secundaria. La búsqueda no responde a la deserción escolar, sino a que hay menos niños en la población.
Aulas vacías
Cuando Grecia inició su labor docente en la Secundaria Técnica 41 hace nueve años, cada grupo llegaba a 45 estudiantes. Hoy la realidad es otra. El ciclo pasado atendió a 25 alumnos y este año el turno vespertino cerró por falta de matrícula. “Pagamos perifoneos, salimos a las calles, pegamos propaganda y hasta pensamos regalar uniformes”, contó la maestra a N+ Más.
La Secretaría de Educación de Tabasco informó que en el ciclo 2024-2025 un total de 312 docentes fueron reubicados por falta de estudiantes. Para este nuevo ciclo se proyecta el mismo destino para 285 maestros más.
LEE Organizaciones lanzan recursos gratuitos para prevenir abuso sexual en escuelas
El impacto de la baja natalidad
En 2015 Tabasco registraba 568 mil 623 alumnos en educación básica. Diez años después, la matrícula se redujo a 501 mil 279, lo que representa una caída de 67 mil estudiantes.
Ante la crisis, en abril de 2025 la secretaria de Educación del Estado, Patricia Iparrea, pidió a las familias considerar tener más hijos. “Invitamos a los jóvenes, a los que están en edad productiva, a que formen sus familias y tengan a sus hijos”, señaló.
Escuelas multigrado en expansión
La falta de estudiantes también ha transformado la estructura escolar. De los casi cinco mil planteles de educación básica en Tabasco, la mitad funciona ya como escuelas multigrado o unitarias, donde un solo maestro atiende a diferentes niveles en un mismo salón. Son psicólogos, maestros de educación física, de artes y de todo lo que necesita una escuela completa.
Informacion original de N+ Más
